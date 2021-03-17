Кабмин уволил руководителя 'Укрзалізниці' в интересах Виктора Пинчука, – нардеп

Кабинет министров уволил руководителя "Укрзалізниці" Владимира Жмака в интересах олигарха Виктора Пинчука.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко на своей странице в Fаcebook.

"Главный олигарх страны Пинчук уволил главу "Укрзалізниці" Жмака. Сделано это руками "независимого" Наблюдательного совета, составленной из лиц уровня Сергея Лещенко – маршала железнодорожных войск и ручного универсального эксперта по всем вопросам в руках Виктора Михайловича", – заявил нардеп.

Это уже четвертая смена руководителя "Укрзалізниці" за последние 2 года, которая состоялась по инициативе и в интересах олигарха Пинчука, отметил нардеп.

Он добавил, что именно в день увольнения Жмака, рассматривалось дело о злоупотреблениях компаниями "Интерпайп" Виктора Пинчука монопольным положением на тендерах "Укрзалізниці", расследованию которого способствовал уволенный руководитель УЗ Владимир Жмак.

"То есть стоило помочь АМКУ остановить монополию на поставку колес, и наблюдательный совет, который имеет по 300-500 тыс. грн зарплаты в один день увольняет руководителя, которого сам назначил по результату конкурса", – отметил Кучеренко.

Аналогичным образом олигарх Пинчук, по словам Кучеренко, контролирует "Нафтогаз" и "Оператор ГТС", которые являются основными покупателями трубной продукции "Интерпайпа".

Напомним, осенью 2020 Антимонопольный комитет Украины раскрыл заговор на тендерах "Укрзалізниці" по закупке колесных пар. Компания "Интерпайп" и связанные с ней юридические лица были оштрафованы на 70 млн грн и им на 3 года запрещено участвовать в государственных тендерах.

В ходе расследования АМКУ, руководство "Укрзалізниці" во главе с Жмака всячески способствовало комитету, предоставив всю информацию о закупках железнодорожных колес.