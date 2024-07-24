Кабмин расширил категории семей с детьми, имеющими право на 'муниципальную няну'

"Муниципальная няня" становится все более актуальной для украинцев. Кабинет Министров Украины расширил категории семей с детьми, имеющими право на эту услугу.

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Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.

"Воспользоваться услугами муниципальной няни" могут и внутренне перемещенные лица. К тому же возраст ребенка, нуждающегося в уходе, увеличили с 3 до 6 лет (в определенных случаях)", – сообщил Добромильский.

Он отметил, что в настоящее время количество родителей (опекунов), воспользовавшихся этой услугой, которым назначена компенсация, составляет 1484 человека. Около трети из них обратились за компенсацией в этом году.

Лидерами являются Ровенская, Львовская, Хмельницкая и Полтавская области.

"Для получения компенсации услуги "муниципальная няня" заявителям нужно предоставить пакет документов в местный орган социальной защиты населения", – пояснил чиновник.

Более подробно о "муниципальной няне" можно узнать по ссылкам: