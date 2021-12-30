Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих с временно оккупированных территорий

В Украине отменили обязательную самоизоляцию после пересечения КПВВ с временно оккупированных территорий. Теперь путешественникам не нужно ее соблюдать и устанавливать мобильное приложение Вдома.

Об этом в Facebook сообщила Государственная пограничная служба Украины. Отмечается, что соответствующее решение вступает в силу в связи с Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. №1407. Нововведение касается как контрольных пунктов въезда с ТОТ в Донецкой и Луганской областях, так и АР Крым и города Севастополя.

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Напомним, ранее в мобильном приложении Вдома изменился алгоритм работы. Теперь после регистрации в приложении человеку нужно в течение 72 часов сдать тест на COVID-19. После этого отрицательный результат теста должен появиться в приложении, которое можно удалить. Если тест положительный – больному следует обратиться к семейному врачу. При отказе устанавливать приложение гражданин Украины отправится на 14-дневную обсервацию, а иностранцу откажут во въезде в страну.

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