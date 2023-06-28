Новым гендиректором 'Укроборонпрома' стал Герман Сметанин: что о нем известно и какие задачи будут основными

Кабинет Министров назначилновым генеральным директором "Укроборонпрома" Германа Сметанина. Также правителство поставило перед ним основные задачи.

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Новый руководитель государственного концерна прошел свой путь в оборонно-промышленном комплексе от инженера до руководителя заводов. Об этом в Telegram сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Министр подчеркнул, что украинское правительство поставило перед новым руководителем "Укроборонпрома" три главные задачи. Камышин отметил, что в новой должности Сметанин должен нарастить производство боеприпасов и военной техники.

Также среди задач нового руководителя "Укроборонпрома" – создание в компании эффективной антикоррупционной инфраструктуры, а также общая трансформация государственного концерна.

Кроме того, от себя министр стратегической промышленности пообещал новому руководителю "Укроборонпрома" поддержку непростых, но важных решений и помощь в пути трансформации крупнейшего оборонного предприятия.

Согласно информации из открытых источников, Герман Сметанин родился в 1993 году в Харькове. Окончил Харьковский автомобильно-дорожный университет, где получил диплом инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств. Также у него есть второе образование – НТУ "Киевский политехнический институт" по специальности "менеджмент управления оборонно-промышленного комплекса".

Ранее Сметанин работал на государственном предприятии "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", главным конструктором и главным инженером на Львовском бронетанковом заводе, директором по производству ГП "Завод имени В.А. Малышева". В апреле 2021 года Сметанин возглавил Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод".

Напомним, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Ранее Кабинет министров Украины принял решение о создании АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП). Оно станет правопреемником реорганизованного "Укроборонпрома". Обновленное предприятие на 100% будет принадлежать государству.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство объявило о первых кадровых решениях из-за ненадлежащего состояния укрытий. На заседании 27 июня Кабмин поддержал проект распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности глав КГГА Виталия Кличко и КМВА Сергея Попко.

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