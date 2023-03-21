"Укроборонпром" прекращает существование: Кабмин принял решение

Кабинет министров Украины принял решение о создании АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП). Оно станет правопреемником реорганизованного "Укроборонпрома". Обновленное предприятие будет на 100% принадлежат государству.

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Об этом заявил премьер-миинистр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, реформа, которая готовилась еще до полномасштабного вторжения РФ, поможет Украине построить один из мощнейших оборонно-промышленных комплексов в мире.

"Правительство начинает превращение государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Соответствующее решение было принято на сегодняшнем (21 марта. – Ред.) заседании", – заявил премьер.

По его словам, новое предприятие будет, в частности, привлекать инвестиции в производство оружия, техники и амуниции. А изменение модели управления позволит усилить взаимодействие с иностранными партнерами Украины.

Еще в 2022 году в распоряжение OBOZREVATEL попал проект постановления о создании УОП. В нем отмечалось, что замена "Укроборонпрома" на правопреемника станет важным шагом на пути:

введения модели корпоративного управления субъектами хозяйствования Организации экономического сотрудничества и развития;

формирования предпосылок для повышения конкурентноспособности государственных предприятий ОПК;

создания условий для привлечения инвестиций в ОПК.

Обновленное постановление о создании УОП на момент публикации материала еще не было доступно на сайте Кабинета министров.

"Укроборонпром" – концерн, объединяющий предприятия оборонной промышленности Украины. В него входят организации и компании девяти отраслей, включая научные учреждения и промышленные предприятия. Функции по управлению концерном и контроль за его деятельностью осуществляет Кабинет министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный концерн "Укроборонпром" 14 марта сообщил, что в сотрудничестве со страной Североатлантического Альянса начал производить 125-мм танковые снаряды для Т-64, Т-72, Т-80. Изготовление БК происходит за границей.

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