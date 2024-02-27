Кабмин назначил главой НАПК Виктора Павлущика: что о нем известно

Кабинет министров принял решение о назначении нового главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Им стал Виктор Павлущик, который накануне победил в конкурсе на эту должность.

Также правительство приняло ряд других кадровых решений. Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Павлущик был назначен на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции по представлению Конкурсной комиссии.

"Назначен по представлению Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Павлущика Виктора Владимировича председателем Национального агентства по предотвращению коррупции", – сообщил Мельничук.

Ранее Павлущик работал в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Кроме того, в период с 2008 по 2015 год он проходил военную службу в органах Службы безопасности Украины на оперативных должностях и должностях руководящего состава.

С 2015 года он работал на различных должностях в НАБУ. Первые два года в ведомстве он занимал должность старшего детектива и заместителя руководителя отдела детективов. С ноября 2017 Павлущик работал в НАБУ в должности старшего детектива – руководителя отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

В своем мотивационном письме Павлущик отметил, что хочет работать над развитием и укреплением работы НАПК. По его словам, у Украины нет времени и возможностей снова потерять такой мощный инструмент в борьбе с главным внутренним врагом страны на сегодняшний день – коррупцией.

Также он пообещал, что в случае избрания главой НАПК все его усилия будут направлены на то, чтобы агентство действительно отвечало таким важным характеристикам, как прозрачность, честность, открытость для общественности и эффективность в предотвращении коррупции.

Кроме того, Павлущик отметил, что основной его задачей в качестве руководителя НАПК будет сохранение и совершенствование работы агентства, поддержка и повышение экономического и общественного эффекта от его деятельности, а также максимальное увеличение уровня доверия общественности. Он уверен, что это постепенно приведет к очищению украинского общества от коррупции путем формирования у всех граждан нулевой толерантности к коррупции и понимания того, что борьба с коррупцией начинается с каждого.

В декларации за 2022 год Павлущик указал, что получил в НАБУ 1,4 млн гривен заработной платы. В его собственности есть автомобиль Toyota Camry 2014 года выпуска.

Сожительница Павлущика Татьяна Водопьянова в 2022 году заработала в НАБУ 1,2 млн гривен. Также в графе доходов числится 260 тыс. гривне от продажи автомобиля. В ее собственности указано транспортное средство Nissan Leaf 2019 года выпуска, жилой дом и земельный участок в Бучанском районе Киевской области.

Напомним, за кандидатуру Павлущика проголосовали 6 из 6 членов комиссии. Конкурсная комиссия определила профессиональные качества, опыт и знания Павлущика наиболее соответствующим критериям компетентности и добродетели председателя НАПК.

Ранее сообщалось, что Павлущик в 2015 году перешел из СБУ в НАБУ, пройдя первый конкурсный отбор в новосозданный орган. Его брат Юрий Павлущик в то время тоже был детективом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!