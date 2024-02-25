Победителем конкурса на должность главы НАПК стал детектив НАБУ

В конкурсе на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) победил старший детектив Виктор Павлущик. За его кандидатуру проголосовали 6 из 6 членов комиссии, теперь ожидается решение правительства.

Об этом сообщили в Facebook НАПК. До этого Павлущик руководил отделом детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Отмечается, что конкурсная комиссия определила профессиональные качества, опыт и знания Павлущика наиболее соответствующим критериям компетентности и добродетели председателя НАПК.

Напомним, Павлущик в 2015 году перешел из СБУ в НАБУ, пройдя первый конкурсный отбор в новосозданный орган. Его брат Юрий Павлущик в то время тоже был детективом.

В 2017 году он занял нынешнюю должность руководителя отдела детективов и получил звание подполковника НАБУ.

С начала полномасштабного вторжения Павлущик находился в составе Сводного оперативно-боевого отряда НАБУ, участвовал в мероприятиях по противостоянию российским оккупантам на территории Киева и Киевской области.

В прошлом году Павлущик принимал участие в конкурсе на директора НАБУ, однако у членов комиссии были вопросы недвижимости его родителей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Другой кандидат на должность главы НАПК заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров держит в криптовалюте более 21,5 тыс. гривен. Больше денег он держит в первой криптовалюте биткоин.

– Еще одна кандидатка на должность главы НАПК Екатерина Каплюк инвестировала свои средства в 31 криптовалюту. В общей сложности она более пяти лет активно покупает виртуальные активы.

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