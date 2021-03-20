Кабмин может отменить переход на летнее время, несмотря на провал в Раде

Кабинет министров Украины может упразднить переход на летнее время, которое должно состоятся 28 марта.

Такое заявление в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сделала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа. Она пояснила, что правительство может отменить постановление №509 от 13 мая 1996 года о порядке исчисления времени.

"Есть постановление правительства №509 1996 года о порядке исчисления времени. Оно является основанием для перевода стрелок часов. Теоретически Кабмин может его отменить, если на то будет политическая воля", – сказала Пидласа.

По ее словам, авторы законопроекта, который 19 марта не удалось принять в Верховной Раде, намерены предложить такой вариант.

Нардеп добавила, что доработка документа займет две недели, а поэтому его рассмотрение состоится уже после 28 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 19 марта не хватило голосов для поддержки во втором чтении законопроекта об отмене перевода часов на летнее и зимнее время.

Напомним, что перевод часов на летнее время 2021 года в Украине запланирован в ночь с 27 на 28 марта в 03:00. Стрелки часов нужно перевести на один час вперед.