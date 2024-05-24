Изъятые 112 картин экс-нардепа Медведчука передали в Музейный фонд: появились подробности. Фото и видео

Нацполиция в рамках уголовных производств изъяла у экс-нардепа Виктора Медведчука около 300 произведений искусства разных авторов. Эксперты Национального художественного музея установили, что 112 из изъятых картин имеют художественную ценность.

Их передадут в ряд музеев, остальные выставят на продажу. Подробности сообщили в Национальной полиции Украины.

В рамках уголовных производств в отношении экс-нардепа-предателя Медведчука сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции изъяли 264 произведения искусства разных авторов. По решению суда они были переданы на реализацию в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Впрочем, среди конфискованных картин с помощью экспертов отобрали те, которые представляют художественную и культурную ценность. Эксперты-искусствоведы Национального художественного музея Украины признали таковыми 112 картин. Большинство из них принадлежат Закарпатской художественной школе, написанные известными украинскими художниками XX века, в частности, такими как Адальберт Эрдели, Иван Труш, Николай Глущенко.

"Картины, составляющие культурную ценность, будут внесены в реестр Музейного фонда Украины и в дальнейшем распределены между музеями согласно выставочным коллекциям. Остальные будут выставлены на продажу агентством по розыску и менеджменту активов, а средства от продажи перечислены в доход государства", – резюмировали в Нацполиции.

Напомним, в марте этого года стало известно, что кум Путина Медведчук через суд потребовал вернуть ему украинское гражданство и депутатский мандат. Также экс-нардеп хочет, чтобы были отменены санкции, введенные в отношении него согласно решению СНБО.

С такими требованиями Медведчук обратился в Верховный Суд Украины через месяц после того, как президент Владимир Зеленский прекратил гражданство Украины для бывших депутатов ОПЗЖ, в том числе и Медведчука. Предатель назвал указ главы государства "незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины".