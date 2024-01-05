С Украины в США пытались переправить старинные топоры времен казачества и Киевской Руси. Фото

Таможенники обнаружили в трех международных посылках старинные топоры казацкого времени и Киевской Руси. Артефакты направлялись от одного отправителя из Днепропетровщины в США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Предметы старины были изъяты до решения суда.

"Киевские таможенники воспрепятствовали незаконной пересылке за границу в международных почтовых отправлениях трех старинных топоров, имеющих культурную ценность. Топоры без топорища с признаками старины таможенники обнаружили в трех посылках, следовавших от одного отправителя из Днепропетровщины в США. Несмотря на возраст предметов, который видны даже невооруженным глазом, они были задекларированы как декоративные", – говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертизы три обнаруженных таможенниками предмета – аутентичные старинные топоры из кричного железа, к тому же – археологического происхождения. Изготовлены артефакты с помощью ручной ковки и кузнечной сварки с использованием технологий доиндустриального периода. У них до сих пор острые лезвия, сохранившие первоначальную конфигурацию, и есть следы частичной реставрации.

Наибольший из обнаруженных топор, длиной 20,5 см, определен как топор времен казачества, под условным названием "горбач". С одной стороны полотна на ней проставлено мастерское клеймо. Возраст артефакта – XVI-начало XVII в. Этот тяжелый рабочий топор связывают с лесорубными или плотничными работами.

Два меньших топора эксперты определили как рабочие, плотничные топоры времен Киевской Руси – X-XIII вв. Судя по конструкции топоров (удлиненный вырезной обух и оттянутое книзу лезвие), вероятно, их могли использовать также как боевое оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, таможенники предотвратили вывоз за границу старинной Борисовской иконы и нательный крестик времен Киевской Руси. Артефакты пытались отправить в США.

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