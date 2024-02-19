Из-за несовершенного бронирования в Украине возник острый дефицит водителей общественного транспорта – СМИ

Ассоциация энергоэффективных городов Украины и ОО Vision Zero обратились к власти с просьбой создать прозрачный и эффективный механизм бронирования, который поможет уберечь критические отрасли от нехватки кадров, ведь сейчас этот дефицит начинает становиться более острым.

В Ассоциации обратили внимание, что мобилизационные процессы влияют на работу общественного транспорта в украинских городах, ведь зафиксирован дефицит водителей, что негативно влияет в том числе на движение транспорта.

"Законодательство предусматривает бронирование водителей общественного транспорта (50% от штата), однако процедура бронирования сложна и слишком продолжительна, что делает ее почти невозможной на практике. Поэтому обостряется проблема нехватки водителей, поскольку их мобилизуют в ряды ВСУ, а на замену им нет достаточного количества новых кандидатов", – говорится в публикации Ассоциации.

Из-за серьезного дефицита работников Черниговский городской совет обратился в Мининфраструктуру с просьбой выработать системное решение по этому вопросу.

"Просим вас… инициировать разработку правительством эффективного механизма бронирования, или же изобрести альтернативное решение поднятого вопроса для сохранения и обеспечения социально важной услуги по перевозке пассажиров во время действия военного положения", – отмечается в письме в МИУ.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики от экспертов и военных, которая может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики – аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "предел".