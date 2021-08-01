Из Украины в Румынию пытались перенести на плечах более 10 тысяч пачек сигарет. Фото и видео

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Из Украины в Румынию пытались перенести на плечах более 10 тысяч пачек сигарет. Фото и видео

На Буковине пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения сигарет в Румынию. На одном из участков задержали шестерых контрабандистов с 21 пакетом, в которых было более 10 тысяч пачек сигарет.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы в воскресенье, 1 августа. В частности, на участке отдела "Селятино" пограничный наряд в составе сотрудников оперативно-розыскного подразделения и бойцов "ДОЗОР" обнаружил группу лиц, которые направлялись к украинско-румынской границе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Их пришлось останавливать выстрелами.

Задержали шесть человек
Видео дня

"В ходе преследования правоохранители задержали шестерых граждан Украины с 21 пакетом сигарет. Чтобы незаконно переместить более 10 тысяч пачек сигарет через украинско-румынскую границу и отслеживать действия пограничных нарядов, молодые люди тщательно подготовились – взяли с собой радиостанции и тепловизор", – сказано в сообщении.

Через границу пытались перенести более 10 тысяч пачек сигарет

Изъятые пачки сигарет будут переданы Государственной фискальной службе.

Мужчины привлечены к административной ответственности по ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины", ч. 2 ст. 2041 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" КУоАП.

Отмечается, что три человека были без документов, на них составлены админпротоколы по ст. 202 "Нарушение пограничного режима".

Злоумышленники взяли с собой радиостанции и тепловизор

Кроме того, как рассказали правоохранители, другие лица пытались незаконно переместить через границу 25 пакетов с сигаретами. Противоправную деятельность заметили на участке "Фальков". Нарушителей остановили сотрудники оперативно-розыскного подразделения и бойцы "ДОЗОРа".

"Правонарушители, заметив пограничников, покидали пакеты и обратились в бегство. Более 12 тысяч пачек сигарет, брошенных пачкарями пограничники передали ГФС. Поиск лиц, причастных к оборудке, продолжается", – рассказали в пресс-центре ГПС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине контрабандой пытались перевезти технику Apple и брендовые ювелирные изделия. Через таможенный пост "Борисполь" участники схемы пытались провезти партию нелегального груза более чем 30 млн гривен.

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