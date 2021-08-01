Из Украины в Румынию пытались перенести на плечах более 10 тысяч пачек сигарет. Фото и видео

На Буковине пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения сигарет в Румынию. На одном из участков задержали шестерых контрабандистов с 21 пакетом, в которых было более 10 тысяч пачек сигарет.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы в воскресенье, 1 августа. В частности, на участке отдела "Селятино" пограничный наряд в составе сотрудников оперативно-розыскного подразделения и бойцов "ДОЗОР" обнаружил группу лиц, которые направлялись к украинско-румынской границе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Их пришлось останавливать выстрелами.

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"В ходе преследования правоохранители задержали шестерых граждан Украины с 21 пакетом сигарет. Чтобы незаконно переместить более 10 тысяч пачек сигарет через украинско-румынскую границу и отслеживать действия пограничных нарядов, молодые люди тщательно подготовились – взяли с собой радиостанции и тепловизор", – сказано в сообщении.

Изъятые пачки сигарет будут переданы Государственной фискальной службе.

Мужчины привлечены к административной ответственности по ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины", ч. 2 ст. 2041 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" КУоАП.

Отмечается, что три человека были без документов, на них составлены админпротоколы по ст. 202 "Нарушение пограничного режима".

Кроме того, как рассказали правоохранители, другие лица пытались незаконно переместить через границу 25 пакетов с сигаретами. Противоправную деятельность заметили на участке "Фальков". Нарушителей остановили сотрудники оперативно-розыскного подразделения и бойцы "ДОЗОРа".

"Правонарушители, заметив пограничников, покидали пакеты и обратились в бегство. Более 12 тысяч пачек сигарет, брошенных пачкарями пограничники передали ГФС. Поиск лиц, причастных к оборудке, продолжается", – рассказали в пресс-центре ГПС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине контрабандой пытались перевезти технику Apple и брендовые ювелирные изделия. Через таможенный пост "Борисполь" участники схемы пытались провезти партию нелегального груза более чем 30 млн гривен.