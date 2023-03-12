Отца домой не дождались трое детей: в боях за Украину погиб воин из Полтавской области. Фото

Украина в развязанной Россией войне потеряла еще одного своего защитника. На этот раз трагическая весть пришла на Полтавщину. Там в Хороле Александра Скрипниченко с фронта не дождались трое детей.

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Об этом сообщает "Суспільне". Скрипниченко был младшим сержантом (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он погиб 6 марта. Жизнь защитника отобрал бой вблизи поселка Новоселовка в Донецкой области.

Воину было 33 года. Дата похорон пока неизвестна.

Герой был пулеметчиком. У него остались мать, брат, жена и дети.

Отметим, 7 марта в бою под Бахмутом погиб 27-летний Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, позывной "Да Винчи". Боец был комбатом 67-й отдельной механизированной бригады, он создал одно из самых боеспособных подразделений на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "Да Винчи" и подвиг всех защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами погиб воин "Легиона Свободы" Глеб Рабушин. Он служил старшим боевым медиком 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 53-й отдельной механизированной бригады.