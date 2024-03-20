'Из разрушенной квартиры меня вынесли на руках': киевлянин с инвалидностью доверил свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Ковер на стене и необычно раннее пробуждение – это то, что сохранило жизнь киевлянину Олегу, обладающему инвалидностью. Фотографию, на которой спасатели выносят на руках мужчину с разрушенной российской ракетой многоэтажки, видели миллионы людей. Его история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Из-за редкого генетического заболевания рост Олега Гонтаренко составляет 105 сантиметров. Ему 62 года и последние из них он живет сам: мама и брат умерли... О своей жизни до и после вражеского теракта мужчина рассказал Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Вспомнил, что в день атаки проснулся на час раньше обычного.

"Я обычно в это время только готовлю завтрак. А тут уже позавтракал. Если бы не это и я в тот момент был на кухне, то в лучшем случае получил травмы. Ракета упала у подъезда. Ударная волна была такой силы, что холодильник открыло, а бронированная дверь вылетела", – говорит Олег.

В момент взрыва он оказался в коконе. Два ковра, один из полов, а второй со стены, защитили мужчину от многочисленных обломков, а шкаф упал в нескольких сантиметрах от его плеча.

"Пока тушили огонь я лежал, укрывшись пледом. Потом меня взял на руки пожарный... Они стали в цепь и передавали меня из рук в руки, пока один из них, Максим, не отнес меня в машину скорой", – вспоминает Олег.

Человек потерял все имущество. Квартиру, адаптированную под его нужды, и заменяющую ему ноги машину. Но дальнейшие события в его жизни возвращают веру в чудеса. Больше о людях, которые его поддерживают сейчас, Олег рассказывает по ссылке.

История Олега вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.