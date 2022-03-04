Из Николаева выбили российских оккупантов, столкновения идут на окраинах города – глава ОГА. Видео

4 марта украинским бойцам удалось вытеснить оккупантов из Николаева. Однако бои до сих пор продолжаются в окрестностях города. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

Об этом сообщил глава Областной госадминистрации Виталий Ким. В его обращении говорится, что он не может сейчас разглашать все детали, но кремлевские войска они подвинули.

Незадолго до этого украинские военные отбили у оккупантов аэродром "Кульбакино" в Николаеве. Автор видео, которое появилось сегодня в сети, отмечает, что в операции участвовали не только военные, но и патрульные полицейские. "Слава Украине", – завершает он свое обращение.

Видео дня

В регионе уже несколько дней ситуация достаточно острая. Однако мэр – Александр Сенкевич – уверяет, что будет бороться за свой город до конца, даже если придется лично убивать захватчиков. Особенно это актуализировалось после того, как кремлевские войска стали обстреливать жилые кварталы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Николаеве бойцы ВСУ взяли в плен трех десантников.