Из Киево-Печерской Лавры начали вывозить имущество: Ткаченко сделал заявление с предупреждением. Видео

Семинаристы, в связи с грядущим выселением, начали вывозить имущество из Киево-Печерской Лавры. В частности, из храму вывозят книги из библиотеки, а также книжные полки, диваны, раковины и личные вещи.

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Об этом сообщает "Радио Свобода". В храме активно упаковывают вещи (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Семинарист сообщил, "просто так" и "поскольку неизвестно, что будет до 29 числа", – пишет издание.

Глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прокомментировал происходящее. По его словам, семинаристы вывозили бойлеры, столы и другое.

"И так же пытались вывезти какие-то другие вещи, на которые граждане донатили средства, чтобы лавра могла жить. Каким образом они вывозят это имущество – еще нужно отдельно разобраться. Наша главная задача была сохранить имущество государственное и понять, каким образом они пользовались имуществом на протяжении многих лет. Поэтому сегодня начала работать комиссия", – сказал Ткаченко.

Он добавил, что в случае отсутствия вещей, находящихся в государственной собственности, будет уголовная ответственность. При этом, комиссия должна быть завершена до 29 марта, и тогда будут обнародованы данные.

Ткаченко отметил, что автомобили семинаристов проверяют во время выезда, поэтому он исключает, что что-то важное могли вывезти таким образом.

"Есть вопрос относительно мощей, которые находятся в пещерах, но сейчас доступ к пещерам перекрыт. Поэтому я надеюсь, что ничего криминального не будет. Если будет – ответственность немедленно", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, монахам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что комиссия Минкульта оценивает там сохранность культурных ценностей.

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли в Офис президента. Они заявили о намерении встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы "донести до руководства государства свою позицию".

OBOZREVATEL писал, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

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