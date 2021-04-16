IViche запустило голосование относительно ареста счетов украинцев за долги

На независимом портале iViche начался блиц-опрос относительно ареста счетов должников, в частности, за коммунальные услуги.

Принять участие в голосовании можно с помощью своего Google-аккаунта или после прохождения несложной регистрации на портале iViche.

Опрос называется "Поддерживаете ли вы решение Минюста автоматического ареста счетов любых должников, в частности, за коммунальные услуги?".

Напомним, Министерство юстиции выдало приказ № 1061/5, согласно которому арестовать счета граждан смогут из-за долгов по уплате "коммуналки", тела кредита или процентов, алиментов или неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Это будет происходить путем информационного взаимодействия государственных и частных исполнителей с банками. Деньги спишут и перечислят на счета органа госисполнительной службы или частного исполнителя. Далее они попадут к взыскателям.

Подробнее о том, что ждет должников – в материале OBOZREVATEL.

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