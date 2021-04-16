IViche запустило голосування щодо арешту рахунків українців за борги

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
1 хвилина
986
IViche запустило голосування щодо арешту рахунків українців за борги

На незалежному порталі iViche почалося бліц-опитування щодо арешту рахунків боржників, зокрема, за комунальні послуги.

Взяти участь в голосуванні можна за допомогою свого Google-аккаунта або після проходження нескладної реєстрації на порталі iViche.

Опитування має назву "Чи підтримуєте ви рішення Мін'юсту автоматичного арешту рахунків будь-яких боржників, зокрема, за комунальні послуги?".

Нагадаємо, Міністерство юстиції видало наказ № 1061/5, згідно з яким арештувати рахунки громадян зможуть через борги зі сплати "комуналки", тіла кредиту або відсотків, аліментів або несплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Це буде відбуватися шляхом інформаційної взаємодії державних і приватних виконавців із банками. Гроші спишуть та перерахують на рахунки органу держвиконавчої служби або приватного виконавця. Далі вони потраплять до стягувачів.

Детальніше про те, що чекатиме боржників – у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Україні постачальники комунальних послуг через суди стягують із боржників не тільки "тіло" боргу, а й збільшують заборгованість на розмір інфляції і змушують оплатити супутні витрати;

  • в 2020 році було відкрито 342,2 тисячі проваджень щодо українців, які не сплатили за комунальні послуги – це на 50% більше, ніж у 2019 році.

Українаопрос