IViche запустило голосування щодо арешту рахунків українців за борги
На незалежному порталі iViche почалося бліц-опитування щодо арешту рахунків боржників, зокрема, за комунальні послуги.
Взяти участь в голосуванні можна за допомогою свого Google-аккаунта або після проходження нескладної реєстрації на порталі iViche.
Опитування має назву "Чи підтримуєте ви рішення Мін'юсту автоматичного арешту рахунків будь-яких боржників, зокрема, за комунальні послуги?".
Нагадаємо, Міністерство юстиції видало наказ № 1061/5, згідно з яким арештувати рахунки громадян зможуть через борги зі сплати "комуналки", тіла кредиту або відсотків, аліментів або несплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Це буде відбуватися шляхом інформаційної взаємодії державних і приватних виконавців із банками. Гроші спишуть та перерахують на рахунки органу держвиконавчої служби або приватного виконавця. Далі вони потраплять до стягувачів.
Детальніше про те, що чекатиме боржників – у матеріалі OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні постачальники комунальних послуг через суди стягують із боржників не тільки "тіло" боргу, а й збільшують заборгованість на розмір інфляції і змушують оплатити супутні витрати;
в 2020 році було відкрито 342,2 тисячі проваджень щодо українців, які не сплатили за комунальні послуги – це на 50% більше, ніж у 2019 році.