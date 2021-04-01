Банківські рахунки українців будуть арештовувати по-новому: що чекає боржників

Автоматизований арешт банківських рахунків тепер загрожує всім боржникам, а не тільки тим, хто не платить аліменти. Це буде відбуватися шляхом інформаційної взаємодії державних і приватних виконавців з банками.

Про це йдеться в наказі Мін'юсту від 23.03.2021 № 1061/5, яким оновлений Порядок автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках в банках. Тепер процедура виявлення рахунків боржника, встановлення суми коштів на них, арешту та списання виявлених коштів буде відбуватися практично миттєво.

Згідно з новим порядком, арешт грошей на банківських рахунках буде проходити за таким алгоритмом:

Державний або приватний виконавець за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) створює і направляє в банки вимоги про отримання інформації щодо наявності та стаун рахунків боржника. Інформаційні системи банків (ІСБ) за допомогою прикладного програмного інтерфейсу один раз на годину протягом робочого часу виконують запит щодо наявності вищевказаних вимог. При отриманні вимоги ІСБ негайно формує повідомлення про прийняття вимоги до виконання банком і відправляє його АСВП, а також інформує відповідальну особу банку про необхідність здійснення відповідних процедур згідно з внутрішніми правилами банку. У разі відмови в наданні інформації щодо наявності та стану рахунків боржника в ІСБ формується повідомлення з обґрунтуванням причини такої відмови, яке відправляється до АСВП. Виконавець за допомогою АСВП створює і направляє в банки, в яких відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів. Банки виконують постанови про арешт коштів шляхом їх примусового списання з рахунків боржника (у міру надходження) і перераховують їх на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, з яких кошти потрапляють стягувачам.

За даними Мін'юсту, зараз до системи автоматизованого арешту підключено 7 банків. Ще 44 банки підключені до системи в тестовому середовищі, і 11 банків перебувають на стадії консультацій і попередніх налаштувань щодо підключення до тестового середовища. Таким чином, найближчим часом до системи автоматизованого арешту буде приєднано 62 банки з усіх 72 діючих банків в Україні (станом на 01.03.2021).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, хакери атакують банківські рахунки українців. В результаті з деяких рахунків неправомірно списали кошти.