Коронавирус в Украине ударил с новой силой: еще более 4 тысяч больных за сутки

В Украине заражение коронавирусом диагностировали у 4489 человек за сутки, среди новых больных – 113 медиков и 323 детей. На утро воскресенья, 21 февраля, общее количество заражений достигло 1 304 456.

Из них 25 103 украинца стали жертвами COVID-19 (+58 летальных случаев), а 1 146 073 преодолели его (+1557, что значительно меньше, чем в предыдущие дни). Такие данные подают глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 618, Винницкой – 482, Житомирской – 365, Черновицкой – 320 и Закарпатской – 281. Еще 2445 инфицированных попали в больницы.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 200 случаев;

Винницкая область – 482 случая;

Волынская область – 96 случаев;

Днепропетровская область – 223 случая;

Донецкая область – 92 случая;

Житомирская область – 365 случаев;

Закарпатская область – 281 случай;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 618 случаев;

Киевская область – 243 случая;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 20 случаев;

Львовская область – 243 случая;

Николаевская область – 147 случаев;

Одесская область – 133 случая;

Полтавская область – 49 случаев;

Ривненская область – 91 случай;

Сумская область – 134 случая;

Тернопольская область – 162 случая;

Харьковская область – 197 случаев;

Херсонская область – 42 случая;

Хмельницкая область – 171 случай;

Черкасская область – 54 случая;

Черновицкая область – 320 случаев;

Черниговская область – 77 случаев.

Напомним: официальная статистика по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине не содержит данных со временно оккупированных территорий Луганщины, Донетчины и Крыма.

В течение суток в стране было проведено 27 188 тестирований: 19 616 методом ПЦР и 4697 методом ИФА, а также – 2875 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии – 6 700 971 ПЦР-тестирование.

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