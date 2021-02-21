Коронавирус в Украине ударил с новой силой: еще более 4 тысяч больных за сутки
В Украине заражение коронавирусом диагностировали у 4489 человек за сутки, среди новых больных – 113 медиков и 323 детей. На утро воскресенья, 21 февраля, общее количество заражений достигло 1 304 456.
Из них 25 103 украинца стали жертвами COVID-19 (+58 летальных случаев), а 1 146 073 преодолели его (+1557, что значительно меньше, чем в предыдущие дни). Такие данные подают глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 618, Винницкой – 482, Житомирской – 365, Черновицкой – 320 и Закарпатской – 281. Еще 2445 инфицированных попали в больницы.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 200 случаев;
Винницкая область – 482 случая;
Волынская область – 96 случаев;
Днепропетровская область – 223 случая;
Донецкая область – 92 случая;
Житомирская область – 365 случаев;
Закарпатская область – 281 случай;
Запорожская область – 34 случая;
Ивано-Франковская область – 618 случаев;
Киевская область – 243 случая;
Кировоградская область – 15 случаев;
Луганская область – 20 случаев;
Львовская область – 243 случая;
Николаевская область – 147 случаев;
Одесская область – 133 случая;
Полтавская область – 49 случаев;
Ривненская область – 91 случай;
Сумская область – 134 случая;
Тернопольская область – 162 случая;
Харьковская область – 197 случаев;
Херсонская область – 42 случая;
Хмельницкая область – 171 случай;
Черкасская область – 54 случая;
Черновицкая область – 320 случаев;
Черниговская область – 77 случаев.
Напомним: официальная статистика по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине не содержит данных со временно оккупированных территорий Луганщины, Донетчины и Крыма.
В течение суток в стране было проведено 27 188 тестирований: 19 616 методом ПЦР и 4697 методом ИФА, а также – 2875 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии – 6 700 971 ПЦР-тестирование.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области ввели особый режим въезда, а также выезда из региона.
Кроме этого, на Прикарпатье развернули первый мобильный госпиталь для оказания помощи больным коронавирусом.
Врач опубликовал фото аншлага в Буковеле, которое стало показательным на фоне ситуации в Ивано-Франковской области.
В то же время Индия планирует поставить в Украину полмиллиона доз вакцины против коронавируса. Стало известно, какие регионы первыми получат препарат.