Коронавирус в Украине ударил с новой силой: еще более 4 тысяч больных за сутки

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Коронавирус в Украине

В Украине заражение коронавирусом диагностировали у 4489 человек за сутки, среди новых больных – 113 медиков и 323 детей. На утро воскресенья, 21 февраля, общее количество заражений достигло 1 304 456.

Из них 25 103 украинца стали жертвами COVID-19 (+58 летальных случаев), а 1 146 073 преодолели его (+1557, что значительно меньше, чем в предыдущие дни). Такие данные подают глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 618, Винницкой – 482, Житомирской – 365, Черновицкой – 320 и Закарпатской – 281. Еще 2445 инфицированных попали в больницы.

Коронавирус в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 200 случаев;

  • Винницкая область – 482 случая;

  • Волынская область – 96 случаев;

  • Днепропетровская область – 223 случая;

  • Донецкая область – 92 случая;

  • Житомирская область – 365 случаев;

  • Закарпатская область – 281 случай;

  • Запорожская область – 34 случая;

  • Ивано-Франковская область – 618 случаев;

  • Киевская область – 243 случая;

  • Кировоградская область – 15 случаев;

  • Луганская область – 20 случаев;

  • Львовская область – 243 случая;

  • Николаевская область – 147 случаев;

  • Одесская область – 133 случая;

  • Полтавская область – 49 случаев;

  • Ривненская область – 91 случай;

  • Сумская область – 134 случая;

  • Тернопольская область – 162 случая;

  • Харьковская область – 197 случаев;

  • Херсонская область – 42 случая;

  • Хмельницкая область – 171 случай;

  • Черкасская область – 54 случая;

  • Черновицкая область – 320 случаев;

  • Черниговская область – 77 случаев.

Распространение COVID-19 в Украине

Напомним: официальная статистика по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине не содержит данных со временно оккупированных территорий Луганщины, Донетчины и Крыма.

Прирост заражений COVID-19 и лиц, которые продолжают болеть им в Украине

В течение суток в стране было проведено 27 188 тестирований: 19 616 методом ПЦР и 4697 методом ИФА, а также – 2875 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии – 6 700 971 ПЦР-тестирование.

Прирост выздоровлений и смертей от COVID-19 в Украине

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