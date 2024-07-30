IT Specialist проводит в Киеве курс по информационной и кибербезопасности: среди участников – проект Минкульта 'Фильтр'

29 июля в Киеве стартовал офлайн курс по информационной и кибербезопасности для ветеранов и ветеранок, который поможет желающим начать карьеру в сфере информационной и кибербезопасности.

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Об этом сообщили в компании IT Specialist.

Из сотни заявок организатор курсов компания 18 кандидатов, независимо от предыдущего опыта или возраста. Они будут овладевать новой профессией в течение 3 месяцев бесплатно.

Цель цели не только дать знания и технические навыки, а также способствовать социальной и профессиональной интеграции ветеранов и ветеранок снова в гражданскую жизнь.

Поэтому вместе с практикой кибербезопасности и изучением специализированных программ ветеранам помогут развивать коммуникационные навыки, системное и критическое мышление с помощью психологических тренингов по актерскому искусству, а проект "Фильтр" Минкульта прочтет курс лекций по медиаграмотности.

"Фильтр" – это национальный проект по медиаграмотности Министерства культуры и информационной политики Украины. Проект был основан в 2021 году, чтобы объединить усилия государства, общественного сектора, международных организаций и медиасообщества для улучшения уровня медиаграмотности украинцев.