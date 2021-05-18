Историки показали редкое фото Бандеры и Шухевича с единомышленниками

Историки поделились в сети редкой фотографией известных украинских патриотов ХХ века, которой вскоре будет уже 100 лет. На ней, среди прочих, есть и один из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Степан Бандера и главнокомандующий Украинской повстанческой армией (УПА) Роман Шухевич.

Фото обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Всего на снимок попали шесть выдающихся деятелей. Кадр датирован 1929 годом.

"Роман Шухевич, Николай Лебедь, Анна Дыдык, Василий Старух, Дмитрий Миронов, Степан Бандера. Заседание Совета Референтов Краевой Экзекутивы (исполнительный орган. – Ред.) ОУН, 1929 год", – отметили в подписи авторы публикации.

Показательно, что большинство исторических персоналий на фото сидят в национальной одежде. Они одеты в вышиванки с национальным орнаментом.

В комментариях под фотографией украинцы выразили восхищение моментом, который удалось поймать фотографу, а также ответили на упреки антиукраинских пропагандистов. "Прекрасный снимок, замечательные люди", "Бандера – это зеркало. Каждый в нем видит себя: националист – националиста, патриот – патриота, фашист – фашиста, а сволочь и мерзавец видит в нем сволочь и мерзавца", – заметили читатели исторического паблика.

Напомним, результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива свидетельствуют о том, что практически одинаковое количество украинцев оценило историческую фигуру Бандеры и как положительную, и как отрицательную для нашего государства – по 32%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивные фото и портреты троих сестер и троих братьев Бандеры, а также рассказали об их трагических судьбах и смерти.