В сети показали фото сестер и братьев Бандеры и рассказали об их судьбах

В сети показали архивные фото и портреты сестер и братьев проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Как пишет "5 канал", всего у него было трое братьев и трое сестер. Каждый из них стал деятелем националистического движения и за это получил самые жестокие наказания –парни были убитыми, а девушки сосланы в советские лагеря.

Родился 25 марта 1911 года. Учился в Стрыйской гимназии и в Львовской политехнике.

Был членом старшепластунского куреня "Червона Калина", в 22 года стал членом ОУН.

По постановлению Провода ОУН Александр учился в Римской высшей школе, где получил ученую степень доктора политико-экономических наук. Кроме того, он работал в римской станице ОУН и даже женился на итальянке.

С началом эпохи немецкой оккупации Александр вернулся во Львов, где в 1941 году был арестован нацистами и отправлен в Краковскую тюрьму. А уже оттуда – 22 июля 1942 года – под тюремным номером 51020 в немецкий концлагерь "Аушвиц". Через три дня пребывания там мужчини замучили. Ему был всего 31 год.

Младший брат Степана Бандеры родился 12 февраля 1915 года. Окончил Стрыйскую украинскую гимназию, агрономические курсы Львовской политехники в Дублянах, учил философию во Львовском университете.

Осенью 1938 года он как член ОУН был заключен в польском концлагере в Березе Картузской – за речь на одном из студенческих собраний Львова с критикой польской власти.

Получив свободу, парень вернулся во Львов, а в октябре переехал в Краков вместе со Степаном Бандерой, выполнял поручения ОУН. В течение 1-3 мая 1941 года Василий был участником ІІ Чрезвычайного большого сбора ОУН, а уже через два месяца, после провозглашения восстановления Украинского Государства, возглавлял Службу безопасности областного провода ОУН в Станиславе (ныне – Ивано-Франковск).

14 сентября 1941 года гестапо арестовало Василия Бандеру и его беременную жену. Через несколько дней немцы отпустили женщину из тюрьмы, она родила дочь Одарку, которую отец так и не увидел.

Василий Бандера в итоге оказался в лагере "Аушвиц", где его убили 21 июля 1942 года в возрасте 27 лет. Тело мужчины было сожжено в крематории. Бывший узник Олекса Винтоняк вспоминал, что надзиратели-поляки хвастались, что вкололи Василию смертельную инъекцию.

Родился в 1919 году. Переломным для него стал 1940 год, когда под угрозой преследования за членство в ОУН Бандера оставил родной край и начал жизнь подпольщика. Он перешел западную границу СССР и поселился в городе Холм – в Польше, оккупированной нацистами. Учился в тамошней гимназии.

Перед немецко-советской войной 1941-45 годов ОУН послала в центральную, восточную и южную Украину спецгруппы для подпольной борьбы. Богдан Бандера стал бойцом одной из таких групп на Херсонщине.

Осенью 1943 года он под псевдонимом "Богдан" руководил молодежной сетью Херсонской округи ОУН (б), которая подчинялась Николаевском проводу. Главной задачей "Богдана" была пропаганда среди молодежи идеи украинского национализма и независимой соборной Украины.

С приходом в марте 1944 года Красной армии и восстановлением советской власти подполье ОУН на Николаевщине было разгромлено органами госбезопасности.

Жизнь Богдана Бандеры, по свидетельствам очевидцев, оборвалась весной 1944 года. Николаевский краевед Юрий Зайцев сохранил воспоминания жительницы села Пески Тамары Задираки, которая утверждала, что "Богдана" 11 или 12 марта застрелили красноармейцы Сибирской дивизии, которые находились в деревне.

После смерти матери 8-летней Владимирой Бандерой занималась тетя Екатерина Антонович. Девочка ходила в Ягильницкую школу, а затем поступила в Стрыйскую гимназию. В 1932-м, после завершения обучения, вернулась в родное село, а через год с отцом переехала в село Воля Задеревацкая и вышла замуж за священника Федора (Теодора) Давыдюка.

В течение десяти лет молодые супруги принимали участие в работе "Просвіти", поддерживали связи с ОУН и УПА.

23 марта 1946 года в Бориславе НКВДисты арестовали Владимиру Бандеру и ее мужа, который возглавлял Калушский повитовый провод ОУН. Женщина была осуждена 7 сентября 1946 года на 10 лет исправительно-трудовых лагерей и 5 лет лишения прав с конфискацией имущества.

В 1953-м ее этапировали в Москву, где в течение шести месяцев допрашивали в Лефортовской тюрьме. Сюда привезли и ее сестер Марту и Оксану Бандер. От них НКВДисты требовали отказаться от своего брата, Степана Бандеры. Однако ни одна из сестер на это не согласилась.

В 1956 году Владимира Бандера-Давидюк вернулась в Украину и до 1995 года жила у дочери Мирославы в селе Казаковка Долинского района Ивано-Франковской области. Умерла сестра Бандеры 11 июля 2001 года.

Она родилась 22 июня 1907 года, была участницей национально-освободительной борьбы, руководила Долинским районным проводом женской сети ОУН на Ивано-Франковщине. А после окончания Стрыйской учительской семинарии принимала активное участие в общественно-культурной работе.

22 мая 1941 года ее как "врага народа" арестовали вместе с отцом и сестрой Оксаной и выслали в Сибирь.

1953 года Марту-Марию перевезли в Москву, где в течение двух месяцев допрашивали, но, не добившись результата, снова отправили в Красноярский край.

Со ссылки она была освобождена 4 марта 1960, но разрешения на возвращение в Украину так и не получила. Умерла женщина на чужбине, в месте ссылки, в 1982 году. 1990-го останки Марты-Марии перевезли из Красноярского края на родину – сначала во Львов, в кафедральный собор святого Юра, а затем в родное село Старый Угринов.

Она потеряла мать четырехлетним ребенком, поэтому почти 10 лет жила у родной тети на Тернопольщине. Там же девушка закончила начальную школу и в 13-летнем возрасте вернулась к отцу. Училась в Стрыйской гимназии, была способной, но высшее образование получить не смогла, поскольку это не позволяла ее фамилия.

В период "первых советов" она преподавала на Станиславщине. Там же в мае 1941 года ее арестовали как родню проводника ОУН.

Осудили Оксану Бандеру на 20 лет ГУЛАГа и вечное поселение в Сибири. Девушка прошла Лефортовскую тюрьму, камеру-одиночку. Оксане Бандере было всего 24 года, когда она стала узником ГУЛАГа, а вернулась на свободу женщина только через 48 лет – в 1989 году.

Владимира взяла сестру к себе в село Казаковку возле Болехова. На старости Оксане пришлось ухаживать за онкобольной племянницей – Мирославой, дочерью Владимиры. В 1996 году Оксане и Владимире городской совет Стрыя выделил квартиру и поддерживал финансово. Оксану Бандеру наградили орденом княгини Ольги III степени.

Она умерла на следующий день после празднования своего 91-летия, – 23 декабря 2008 года. Женщина завещала похоронить себя возле сестер в Старом Угринове на Ивано-Франковщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе на стриминговой платформе Netflix стартовал показ нового американского сериала "Искусство шпионажа" (Spycraft), во второй серии которого рассказали об истории убийств одного из руководителей ОУН, публициста Льва Ребета, лидера ОУН Степана Бандеры и отравлении третьего президента Украины Виктора Ющенко.