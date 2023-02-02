''Работают полностью автономно'': как ''Ловцы шахедов'' помогают защищать небо над Украиной и в чем их преимущества. Видео

Украина получила шесть систем противодействия вражеским беспилотникам под названием "Ловцы шахедов". Они являются современными оборонными технологиями, защищающими стратегические объекты США.

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О том, как эти системы будут защищать украинские энергообъекты от российских дронов, рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI. Отмечается, что комплексы способны обнаруживать все типы летательных средств, в частности, ударные дроны, которые Россия использует против Украины, как "Орлан" или Shahed (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца новости).

Выявляя вражеские БПЛА, система блокирует их, выпуская на перехват собственные дроны. Автономный дрон Forten DronHunter F700, которым располагает система, может разгоняться до 100 км/ч. DronHunter F700 оснащен сетками, помогающими охотиться на вражеские дроны.

"Ловцы дронов" предназначены для защиты критической инфраструктуры и имеют радиус действия до 5 квадратных километров. Система работает полностью автономно, но при необходимости оператор может взять управление на себя.

Комплексы способны поймать беспилотника до 500 кг на высоте до 5,5 км. Эффективность таких перехватчиков составляет 85%, сообщили в Центре.

Напомним, первые закупленные за собранные украинцами средства "Ловцы шахедов" прибыли в Украину в конце января и уже встали на защиту энергетических объектов страны. Пилоты систем, способных перехватывать и приземлять вражеские дроны, прошли обучение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– к отражению нападений вражеских дронов-камикадзе ПС ВСУ привлекают зенитные ракетные подразделения, истребительную авиацию и мобильные огневые группы плюс все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами, в частности, противоракетные зенитные комплексы Martlet. Они разработаны именно для уничтожения маломерных низколетающих целей, таких как вражеские беспилотники;

– 29 января украинские пограничники в Луганской области сбили беспилотник противника в Луганской области. Вражескую цель удалось поразить из антидронного ружья.

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