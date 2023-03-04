"Украину придумал Ленин, а украинского языка не существует": исторические фейки, которые продвигала Россия в отношении Украины и украинцев

Год полномасштабной российской агрессии против Украины заставил Запад переосмыслить заблуждение о якобы исторической связи между Российской Федерацией и Киевской Русью. Собственно все стало на свои места, когда на Западе начали исследовать историю не по российским учебникам.

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Недавно на ВВС вышла программа о русской экспансии на протяжении истории, а история самой России там начинается с 1340-х годов, то есть от Московского княжества как вассала Золотой Орды. Это без преувеличения тектонический сдвиг в западном восприятии истории Восточной Европы, ведь раньше российскую летопись всегда начинали с Киевской Руси.

Подобно OBOZREVATEL собрал наиболее яркие исторические фейки, которые Россия десятилетиями продвигала по отношению к Украине и украинскому народу.

Украинского языка не существует

Наверное, каждый украинец хотя бы раз, да и слышал басни о том, что украинского языка никогда не существовало и его вообще придумали искусственно, чтобы разделить "триединый братский народ". Правда, в вопросе "кто и когда придумал украинский язык?" россияне до сих пор не могут дойти до единой версии. Одни российские "эксперты" утверждают, что украинский язык придумал Иван Котляревский, когда ради забавы написал "Энеиду", используя южнорусские говоры; другие – что литературный украинский язык был искусственно создан в СССР, когда в 1928 году было утверждено украинское правописание за подписью народного комиссара образования Николая Скрипника.

А президент РФ Владимир Путин вообще неоднократно заявлял, что долгое время россияне и украинцы разговаривали на одном языке, а первые отличия возникли в XVI веке в результате полонизации якобы российской территории, входившей в состав Речи Посполитой.

Правда, эта версия Путина опровергается 2-томным словарем староукраинского языка XІV-XV века (переизданным, как ни странно, в СССР в 1977-1978 годах). То есть, за 200 лет до XVI века в украинском языке уже хватало слов для составления двухтомного словаря. При том, что в XІV веке украинские земли только вошли в состав Польского королевства и Великого княжества Литовского, поэтому о какой-либо полонизации на тот момент говорить нет оснований.

Другие версии также не выдерживают никакой критики потому, что из-под пера Котляревского вышли и другие произведения, причем вовсе не сатирические, а вполне серьезные – и также на украинском языке. Да и книги на литературном украинском языке издавались задолго до внедрения в СССР украинского правописания 1928 года.

Вообще, как показывает история, обесценивание языка является излюбленным инструментом в гибридной войне московитов-россиян, причем не только против украинцев. Но ни один язык в мировой истории не испытывал такого страшного и последовательного уничтожения, как украинский. Украинский язык веками ограничивали, запрещали и отменяли – циркулярами, указами, запретами, законами, анафемами, наказаниями и прочим.

Собственно, если украинского языка никогда не существовало, почему тогда есть горы исторических фактов о его запрете? Начиная с указа тогда еще московского царя (страны с названием Россия на тот момент еще не существовало) Петра I "О запрете книгопечатания на украинском языке и изъятии украинских текстов из церковных книг" (1720 год) и заканчивая "Законом о языках народов СССР" (1990 год), которым русскому языку придавался статус официального. Каков был смысл запрещать то, чего якобы не существовало?

В книге "Хроника уничтожения украинского языка" автор Роман Сушко на основе реальных документов доказывает, что не существует русскоязычных украинцев, но есть русифицированные украинцы, потому что русификация Украины была не самовольным естественным процессом, как это пытаются доказывать апологеты "русского мира", а целенаправленной государственной политикой всех российских режимов, начиная с ухода московских правителей из-под зависимости монгольских ханов и заканчивая нынешним режимом Путина.

Сегодня вся эта московская шовинистическая политика привела к тому, что одним из ключевых маркеров определения "исконно русских земель", которые нужно "освободить", является именно распространение на этих землях русского языка. Собственно, тот же Путин еще во время своей первой президентской каденции заявил, что "Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык".

Каноническое православие в Украине возможно только под московским протекторатом

Когда в 2018 году президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и с призывом предоставить автокефалию украинской православной церкви, в России началась настоящая истерика. Главным "аргументом" россиян было то, что любая православная церковь за пределами Московского патриархата будет неканонической, то есть нелегитимной с церковной точки зрения. Однако, как это часто бывает, в России "забыли", что православие на украинских землях существовало не только задолго до возникновения России, но и до основания Москвы.

Подчиненная Константинопольскому патриарху Киевская митрополия была образована в 988 году – сразу после принятия христианства как государственной религии Киевской Руси. И даже несмотря на дальнейший развал Киевской Руси и расхождение этих территорий между несколькими государствами, Киевская митрополия под юрисдикцией Константинопольского патриархата просуществовала около 700 лет – до мая 1686, когда была по политическому принципу против воли украинского духовенства переподчинена самопровозглашенному Московскому патриархату.

Именно так, ведь у Московского патриархата нет Томоса об автокефалии и никогда не было. В 1458 году произошло самовольное объявление Московской церковью своей автокефалии (независимости) – факт, о котором в России не очень любят вспоминать, когда речь заходит о каноничности (легитимности) их Церкви.

Таким образом, получение в 2019 году Томоса об автокефалии стало для Украины ничем иным, как восстановлением Киевской митрополии и возвращением украинского православия туда, откуда оно в свое время и вышло – к Константинополю.

Украину придумал Ленин

23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции заявил, что Украину якобы придумал лидер российских большевиков Владимир Ленин, когда создавал СССР в 1922 году.

Хотя всем очевидно, что Украина существовала задолго до этого, а Ленин лишь "включил" ее в состав новой империи, не подвергая при этом сомнению факт ее существования. Об этом свидетельствует хотя бы то, что после провозглашения Украинской Народной Республики в 1917 большевики сначала сосредоточились не на захвате украинской территории и присоединении ее к России, а на установлении собственного контроля над единственным легитимным на то время органом власти – Центральной Радой.

В частности, 6 (19) декабря 1917 большевики открыли в Киеве Всеукраинский съезд советов, на котором планировали завладеть Центральной Радой путем переизбрания ее состава и руководства. А когда эта попытка провалилась – через несколько дней сделали то же самое в оккупированном ими Харькове, в этот раз провозгласив образование марионеточной Советской Украинской Народной Республики со столицей в Харькове (собственно, отсюда и берет свои истоки другой российский миф о якобы "Харькове – первой столице").

Более того – Украина как независимое государство была признана на международном уровне во время мирной конференции в Брест-Литовске 9 февраля 1918 года и в том или ином виде (УНР, Украинская держава, снова УНР) просуществовала до 21 ноября 1920 года, пока не была оккупирована большевистскими войсками и впоследствии не включена в состав созданного Советского Союза.

Это если говорить о формальной стороне вопроса. По сути же, украинская государственность достигает времен Киевской Руси. Общеизвестен факт, что Юрий Долгорукий, основавший Москву, был киевским князем. Также историческим фактом является то, что, когда нынешнюю российскую столицу только начинали строить в ХІІ веке, Киев уже был развитым и известным в Европе городом с храмами, зданиями и активной торговлей.

Также можно упомянуть Галицко-Волынское княжество, считавшееся преемником Киевской Руси, и Гетманщину. Оба этих образования на украинских землях имели все признаки тогдашних государств – политическую власть, территорию, политико-административное устройство, право, суд и судопроизводство, финансовую систему и налоги, социальную структуру населения, собственное войско, а также проводили собственную активную внешнюю политику задолго до появления московитов на украинских землях. Поэтому говорить, что Киев и Украина были придуманы или созданы в России, по крайней мере нелогично.

Галичину к Украине присоединил Сталин

Этот российский нарратив базируется на пакте Молотова-Риббентропа (он же – нацистско-советский пакт) от 23 августа 1939 года, которым Советский Союз и гитлеровская Германия поделили Польшу по так называемой линии Керзона с небольшими отклонениями в пользу СССР.

После подписания этого пакта немецкие войска оккупировали территории Польши к западу от линии Керзона, тогда как советская армия – к востоку от нее. 28 сентября 1939 года в договоре между Третьим Рейхом и СССР была зафиксирована государственная граница между двумя империями, а 1 ноября 1939 года Верховный Совет СССР проголосовал за принятие Закона СССР "О включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением её с Украинской ССР", после чего на присоединенных территориях стали распространяться репрессивные меры по отношению ко всему украинскому населению.

Авторы этого нарратива забывают несколько исторических нюансов. Первый состоит в том, что Галичина всегда была исторической украинской землей и что именно большевистская агрессия против независимой Украинской Народной Республики в 1919 году способствовала тому, что западноукраинские земли (Галичина, Волынь, Покутье, Буковина), входившие в тот момент в состав Украины, были оккупированы другими странами. Самому же Сталину тех лет приписывают изречение: "Кто присоединит Галичину, тот развалит империю".

Второй нюанс заключается в том, что Сталин при заключении нацистско-советского пакта вообще не переживал за интересы ни Украины, ни Галичины, и росчерком пера отказался от этнической украинской части Галичины, известной как Закерзонье.

Проще говоря, большевики, одним из лидеров которых был Иосиф Сталин, сначала лишили Украину независимости и куска территории на западе страны, а затем в целях расширения собственной империи присоединили назад только часть той территории.

Крым Украине подарил Хрущев

Из Москвы любят распространять нарратив, что Крым Украине чуть ли не по пьяни подарил генеральный секретарь СССР Никита Хрущев в 1954 году. При этом подарил несправедливо, ни с кем не советуясь.

При создании Советского Союза в 1922 году Крым действительно отошел Российской Социалистической Федеративной Советской Республике (РСФСР), в составе которой находился до 1954 года. Однако до 1922 года тоже существовала жизнь и Крым в ней был частью украинских земель вплоть до оккупации большевиками в 1920 году.

И даже если забыть все эти исторические факты, передача Хрущева в 1954 году называется историками не жестом доброй воли или подарком, а вынужденной мерой из-за тяжелой экономической ситуации на полуострове, к которой привело российское хозяйствование в послевоенные годы.

Дело в том, что спустя почти десять послевоенных лет Крым все еще лежал в руинах. Руководители местных горкомов открыто жаловались, что такими темпами они и за 100 лет не отстроят города, а ведущие отрасли крымской экономики, такие как садоводство, животноводство, виноградарство и виноделие, были в глубоком упадке.

К проблемам полуострова добавилась и организованная сталинским режимом в 1944 году массовая депортация почти всего местного населения, львиная доля которого составляли крымские татары. Заменить их попытались переселенцами, прежде всего из российской глубинки – Курской, Воронежской областей, Поволжья и северных регионов РСФСР, однако они оказались совершенно непригодными для ведения эффективного хозяйства.

Да и говорить об единоличной передаче Крыма Хрущевым тоже некорректно, ведь в 1954 он еще не мог единолично принимать такие решения, даже если бы хотел. Чтобы захватить единоличную власть, Хрущеву понадобилось еще три-четыре года, а на тот момент он вынужденно делил ее с влиятельными людьми из "сталинской гвардии": председателем Президиума Верховного Совета СССР Климентом Ворошиловым – формальным главой государства, и председателем Совета министров Георгием Маленковым – советским аналогом премьера. Ворошилов подписал указ о передаче, а Маленков председательствовал на партийном заседании, где принималось окончательное решение по Крыму, и после этого ни разу вплоть до 1990-х годов и развала СССР принадлежность Крыма к Украине никем не оспаривалась.

В целом же здесь имеем схожую ситуацию с Галицией: сначала россияне лишили Украину куска территории, а затем вернули его обратно – в данном случае, когда осознали собственную неспособность навести там порядок.

Борщ – блюдо русской кухни

В 2019 году правительство России в Twitter назвал борщ "одним из самых известных и любимых российских блюд и символом национальной кухни". Это заявление вызвало бурную реакцию со стороны украинских интернет-пользователей – Россию обвинили в присвоении кулинарного наследия Украины.

В ответ украинский Минкульт принял свое решение о признании блюда частью национального культурного наследия Украины. Также правительственная команда и энтузиасты во главе с шеф-поваром и блогером Евгением Клопотенко начали добиваться внесения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Заявка Украины содержала более 700 страниц доказательств того, что у борща украинское происхождение и что это блюдо потребляют по всей Украине. Она должна была ожидать очереди рассмотрения в ЮНЕСКО до 2023 года, но полномасштабное вторжение России расшевелило чиновников ООН и 1 июля 2022 года борщ досрочно внесли в нематериальное культурное наследие, которое требует срочной охраны.

Что это дает в практическом измерении? С момента внесения борща в нематериальное культурное наследие, как украинского блюда, ни один ресторан мира не может в меню указывать, что борщ – это русский или какой-то другой по происхождению суп.

Вместо выводов

Это лишь небольшая часть того, что Россия пыталась, а в своем мирке до сих пор пытается, присвоить и выдать за свое. На самом деле таких случаев гораздо больше. Более того, если забрать из российской истории и культуры всё "заимствованное" у порабощенных народов, то вдруг выяснится, что история собственно России почти пуста, а ее культурное достояние очень бедное, чтобы не сказать нищее.

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