Запад наконец увидел в украинцах наследников Киевской Руси: как путинская война изменила видение истории России

Российская полномасштабная агрессия против Украины изменила представление мира как о самой России, так и о ее истории. Год полномасштабной войны заставил Запад переосмыслить заблуждение о якобы исторической связи между Российской Федерацией и Киевской Русью.

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Историческая справедливость сейчас восстановлена, именно Украину на Западе считают наследницей Руси, а историю России теперь рассматривают с середины XIV века, учитывая ее многовековую экспансию и непрерывную агрессию этого агрессивного государства в отношении соседей и не только. На исторический подкаст BBC, посвященный этой теме, обратил внимание украинский журналист, блогер и общественный деятель Виктор Трегубов.

"На Би-Би-Си вышла программа о российской экспансии на протяжении истории. Причем история России там начинается от 1340-х, от Московского княжества как вассала Золотой Орды. Это прямой монументальный сдвиг в западном восприятии. До этого всегда начинали с Киевской Руси. Уже нет. Мы живем в уникальные времена, когда мы забираем у России образ и бренд средневекового Киева. Когда мы – внезапно, но очень наглядно – доказали истинность нашего видения развития Восточной Европы. Что мы и есть та самая Киевская Русь, живая и очень возмущенная", – подчеркнул Трегубов.

Он подчеркнул: значение того переосмысления, которое произошло на Западе, сложно переоценить. Ведь Россия десятилетие за десятилетием, век за веком присваивала себе украинскую историю, одновременно отрицая сам факт существования Украины и украинцев как отдельного государства и народа. И отказывая нам в праве на существование.

"По-моему, это наше главное достижение. Мы переоткрыли Украину для Европы, что не удавалось сделать буквально восемьсот лет. Мы не просто доказали собственную субъектность, но и протянули ее на тысячу лет назад. Доказали, что мы – европейский народ не просто здесь и сейчас, и не с 1991 года, а что были им всегда. А я вам говорил, что мы круче поколения предков", – отметил журналист.

Первый подкаст из серии на тему "Что такое Россия и откуда она взялась" появился на сайте BBC еще 9 января. Впрочем, почти два месяца он оставался почти незамеченным как в Украине, так и в государстве-агрессоре РФ.

В нем эксперты ВВС напоминают, что у гигантского монстра, который сейчас называется Российской Федерацией, в разное время были разные названия: Московское царство, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация. Все эти образования были имперскими по существу.

В то же время эксперты начинают рассматривать историю России с середины 14 века – несмотря на многовековые попытки этого образования присвоить себе права на историю Руси с центром в Киеве.

"России как политического образования не существовало. Сейчас многие россияне могут не согласиться, но мы вернулись в 14 век. Москва, только одно из ряда государств региона. Есть великий князь, но он даже не хозяин на своей земле, потому что он платит дань Золотой Орде, наследие монгольского нашествия, которое прокатилось этими землями на своих лошадях вплоть до Венгрии, Австрии и далее. Представим себе эту Москву. Северная крепость из дерева, подверженная огню, часто очень холодная. Она расположена на реке (Волге. – Ред.), на периферии того, что было известно как Киевская Русь", – отмечают эксперты.

Они ведут отсчет существования будущей России с 1340 г., с очень маленькой территории, небольшого княжества, лишенного выхода к морю. Позже в состав Московии вошла Новгородская республика. А с 16 века, с завоеванием Иваном Грозным Казани, это государственное образование превращается в империю, а паранойя и непрерывный поиск "врагов" становятся неотъемлемой частью российского менталитета.

"Россия часто была агрессором. Разделение Польши было крайне циничным актом между Россией, Австрией и Пруссией, и оно было спровоцировано тем, что Россия добилась успеха в своих войнах против Османской Турции. Поэтому я думаю, что это скорее представление, чем реальность, но, тем не менее, это очень сильное представление о том, что Россия является пострадавшей жертвой, а другие страны не оценили эту жертву", – отметил один из экспертов.

Участники обсуждения четко противопоставляют Русь с центром в Киеве и Новгород, а также Владимиро-Суздальское княжество на территории нынешней России. Да и Москву до 18 века Европа не воспринимала как могущественное государство. В отличие от Киева, Москву до образования Российской империи даже городом сложно было назвать.

"В 13 веке (Москва. – Ред.) была небольшой. В ней было не больше пары каменных построек. Деревянные здания они регулярно сжигали. Они были очень бедны", – говорится в подкасте.

Когда Киев после монголо-татарского нашествия в 13 веке утратил свое прежнее влияние, а Русь сместилась к западу нынешней Украины, в Галицию, княжества на территории РФ начали "сотрудничество" с Золотой Ордой – и вплоть до 16 века платили монголам дань.

Родившийся в Москве историк Мишель Лейбович заметил: чем влиятельнее становилась Российская империя, тем интенсивнее там переписывали историю, представляя Москву "третьим Римом".

"С доминированием России как великого государства... история была переписана, чтобы повествование полностью сосредоточилось на Москве. И тогда появляется идея Москвы как третьего Рима. Но я предполагаю, что с польской или украинской точки зрения Московия на самом деле была, можно сказать, второстепенным европейским государством. И если вы украинский историк, вы можете утверждать, что это было, по сути, ответвление, в каком-то смысле более провинциальное", – отметил Лейбович.

Он также добавил, что Россия усиленно творила миф, будто именно Москва "собрала русские земли" в единое государство после монгольского нашествия.

"Существует (в российском обществе. – Ред.) также идея, что Россия в определенном смысле спасла Европу, пожертвовав собой, воюя с монголами. И тогда первые великие князья Московии, а затем и цари собрали разрозненные земли Руси и построили их в сильную и стойкую империю, которая могла оградить себя от всяческих внешних врагов", – вспомнил Лейбович историю, которую вбивали ему в голову во времена детства, проведенного в России.

Свою экспансию, в том числе и на Киев, россияне проводили под руководством реализации вымышленной ими "миссии".

"Миссия заключалась в том, чтобы собрать все земли, которые раньше были под Киевом до прихода монголов, и представить миру настоящую версию христианства. Я имею в виду, одна вещь, которая мне кажется очень впечатляющей, мы были однажды в деревне под Москвой, и одна старая женщина подошла к нам, крестьянка, и сказала: вы христиане или вы какие-то католики? И это то, как Россия Путин смотрит на мир. Они не зря называют себя православными. . Поэтому это было частью движущей силы, когда Москва начала свою экспансию", – отметил один из экспертов.

Также они четко отметили: Россия сознательно присвоила себе историю Руси – государства, которое существовало на территории современной Украины с центром в украинском Киеве. Это нужно было московским князьям и царям, чтобы обосновать свои претензии на статус "третьего Рима"

"Теперь Россия является последней и третьей Римской империей, единственной законной наследницей подлинного православия, и вся восточнославянская история была потом присвоена этому нарративу так, что, например, история Киевской Руси стала предысторией Московии, возникшей впоследствии", – заявили участники обсуждения.

"Россияне будто присвоили себе всю историю Восточной Европы. Пока не пообщаешься с украинцем, литовцем или кем-то другим, ты не осознаешь, о чем идет речь", – добавляют эксперты.

И именно в этом историческом мифотворчестве и берут начало российская агрессия и постоянный поиск "врагов" вокруг. Россиянам с детства рассказывают, что постоянное расширение российской империи – это попытка защититься от посягательств на Россию со стороны недругов. А Путин сейчас "восстанавливает историческое величие".

"Рассказ заключается в том, что за очень немногими исключениями цари были хорошие. Все они стремились расширить границы империи, чтобы удержать государство на плаву от внутренних и внешних врагов. И была измена. И все это приводит к славному приходу Путина, который теперь, после многих, многих лет унижений, наконец-то восстановил русское величие и избавился от всех этих врагов или нашел способ заставить их бояться русского величия", – отметил один из экспертов.

Напомним, ранее украинский историк и политолог Александр Палий объяснил, почему россияне "цепляются" за Киевскую Русь и поддерживают Путина. По его словам, многие россияне, несмотря на пропаганду, знают, что Киевская Русь никогда не принадлежала им. Именно поэтому они чувствуют ненависть к "законным наследникам Руси" – украинцам и стремятся уничтожить украинский народ, который самим фактом своего существования не дает РФ окончательно украсть чужую историю.