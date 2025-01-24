Использовал средства конспирации: на Харьковщине будут судить священника, который сливал России данные о перемещении техники ВСУ. Фото

На Харьковщине перед судом предстанет настоятель храма Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата – гражданин РФ, который, по данным следствия, был агентом спецслужб страны-агрессора. 50-летний священник обвиняется в том, что шпионил за перемещением по железной дороге военной техники и личного состава Сил обороны Украины.

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Об этом 24 января сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Там заявили, что утвердили и передали в суд обвинительный акт в отношении фигуранта по факту передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, настоятель храма не позднее июля 2024 года наладил контакт с сотрудником спецслужбы РФ.

От него фигурант получил задание по сбору данных о перемещении военной техники и личного состава армии Украины по железной дороге в Харьковской области.

К преступлению священник привлек своего знакомого, работника "Укрзалізниці", имевшего доступ к автоматизированной базе данных, в частности, информации о времени отправления и прибытия, маршрутах перемещения поездов, перевозящих военную технику и личный состав Вооруженных сил Украины на территории Харьковщины, Полтавщины и Сумщины.

Железнодорожник передавал эти сведения священнику, а тот отправлял их российскому куратору в виде отметок на картах Google.

Общаясь между собой, сотрудник железной дороги и настоятель принимали меры для конспирации – использовали шифр, регулярно удаляли переписку и т.д.

Оба агента России были разоблачены. Суда священник ждет, находясь под стражей.

Его будут судить в Орджоникидзевском районном суде Харькова. Настоятелю грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело железнодорожника также уже передано в суд, его будут судить по ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах, совершенном в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала 20-летнего парня из Черкасс, который восхвалял страну-агрессора и более двух лет скрывался в монастырях УПЦ МП. Он исчез в июле 2022 года – за сутки до избрания меры пресечения по делу об оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

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