Исполнительная служба взыскала с 'Общественного' более 85 тыс. грн в пользу Портнова

Во исполнение решения суда государственная исполнительная служба взыскала с ОО "Общественное телевидение" в принудительном порядке и перечислила юристу Андрею Портнову более 85 тыс. грн.

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Об этом сообщила адвокат А.Портнова Карина Никитян в комментарии ЗиБ. Она также предоставила скриншот транзакции по счету Андрея Портнова.

Она напомнила, что в декабре прошлого года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда г.Киева, который признал еще одну распространенную "Общественным" информацию о якобы причастности А.Портнова к оккупации Крыма, размещенной "Общественным" на Youtube-канале. и в соцсетях, недостоверной и обязал ее опровергнуть.

Причем в отзыве на этот иск "Общественное" утверждало, что все озвученные тезисы являются "субъективным мнением их авторов, гипотетической оценкой, предположениями и оценочными суждениями". Суд также установил, что репортаж "Общественного" по А.Портнову размещался с пометкой "Реклама".

Автор этого материала Ярослава Вольвач вскоре разместила петицию с требованием применить санкции к А.Портнову. Однако, по результатам ее рассмотрения, Кабмин отказал в этом, указав, что петиция не содержит обстоятельств, которые могут рассматриваться как основания для применения санкций по закону. Также отмечается, что Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Бюро экономической безопасности, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины указали на отсутствие оснований для применения к А.Портнову специальных экономических и других ограничительных мер.