Invictus Ocean/Row4Ukraine: украинский морпех-ветеран и волонтер пересекут Атлантический океан на веслах ради благотворительности

Ветеран 503 отдельного батальона морской пехоты Иван Гаврилко и мастер-кораблестроитель, океанский гребец, капитан Дмитрий Резвой намерены пересечь Атлантический океан на веслах для реабилитации военных. Они уже преодолели дистанцию в 2100 морских миль по маршруту о. Гран Канария в Атлантическом океане в Бриджтаун на острове Барбадос.

Видео дня

Переход стартовал 16 декабря, а его дистанция составляет 3000 морских миль. Участники инициативы Invictus Ocean/Row4Ukraine планируют финишировать в период с 17 по 22 февраля в зависимости от метеоусловий.

Автором идеи и организатором экспедиции Invictus Ocean/Row4Ukraine является Дмитрий, собственноручно построивший лодку по имени София, на которой и проходит океанический переход.

"Эта экспедиция – океанский Эверест, который должен быть покорен", – говорят участники.

Миссия экспедиции – в очередной раз привлечь внимание мира к войне в Украине, напомнить, какой ценой украинцы борются за свою свободу, независимость, национальную идентичность, показать миру силу духа и силу воли украинцев, а также собрать средства на лечение и реабилитацию раненых украинских военных.

Благотворительная цель экспедиции – забрать 2 500 000 гривен на операции по реконструкции лиц 36 украинских защитников с минно-взрывными травмами, проводимых в рамках проекта "Лицо Героев" Благотворительного фонда YANKO.

Каждый желающий может поддержать проект "Лицо Героев", внеся свой вклад, и помочь раненым украинским военным получить необходимую помощь. Задонатить на операции можно по ссылке.

Об участниках экспедиции

Дмитрий Резвой родился во Львове, более 20 лет в океанской гребле. Вместе со своей командой строит во всем мире лодки для океанских переходов на веслах. Волонтер.

Дмитрий является продолжателем династии мореплавателей – его отец Павел Резвой в одиночку на веслах пересек Атлантический и Индийский океаны.

Иван Гаврилко также львовянин, пластун, военный 503-го отдельного батальона морской пехоты, позывной "Геолог". Трижды был ранен. Проходил сложное лечение во Франции. Во время реабилитации начал рисовать и уже имеет несколько персональных выставок в Украине. Переход через океан – это давняя мечта Ивана.

Экспедиция Invictus Ocean/Row4Ukraine получила широкую поддержку в социальных сетях. Украинские звезды, волонтеры, военные и международное сообщество выражают свое восхищение и присылают слова поддержки. Среди тех, кто уже присоединился к этой волне солидарности – Валерий Залужный, Сергей Жадан, Василий Вирастюк, Жан Беленюк, Злата Огневич и Арсен Мирзоян.