В украинском интернет-магазине отказались обслуживать образовательного омбудсмена на госязыке

Руководитель колл-центра одного из украинских онлайн-магазинов техники отказался обслуживать клиента на государственном языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, который совершал покупку у этой компании.

По словам омбудсмена, сотрудник магазина, который представился как Олег, "вообще заявил, что украинского языка не знает и общаться на нем принципиально не станет".

Кроме того, Горбачев пожаловался, что этот же магазин отказался продавать товар по цене, объявленной на сайте. Это грубое нарушение законов "О защите прав потребителей" и "О рекламе".

"Абсолютное хамское общение с клиентом, нежелание слушать и попытки "заткнуть рот", – рассказал об опыте общения с сотрудниками магазина Горбачев.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL: