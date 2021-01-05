В украинском интернет-магазине отказались обслуживать образовательного омбудсмена на госязыке
Руководитель колл-центра одного из украинских онлайн-магазинов техники отказался обслуживать клиента на государственном языке.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, который совершал покупку у этой компании.
По словам омбудсмена, сотрудник магазина, который представился как Олег, "вообще заявил, что украинского языка не знает и общаться на нем принципиально не станет".
Кроме того, Горбачев пожаловался, что этот же магазин отказался продавать товар по цене, объявленной на сайте. Это грубое нарушение законов "О защите прав потребителей" и "О рекламе".
"Абсолютное хамское общение с клиентом, нежелание слушать и попытки "заткнуть рот", – рассказал об опыте общения с сотрудниками магазина Горбачев.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
С 16 января вступает в силу статья 30 Закона 2704-VIII, согласно которой все учреждения предоставления услуг должны использовать исключительно украинский язык, независимо от форм собственности. Обслуживание на другом языке допускается только по просьбе клиента.
Также новый закон обязывает подтверждать свое знание украинского. Экзамен будут сдавать претенденты на государственную службу: мэры, министры, чиновники, главы администраций, работники госпредприятий, сотрудники прокуратуры, а также иностранцы, которые планируют получить гражданство Украины.
Тест будет будет состоять с устной и письменной частей, а также иметь разные уровни сложности.