В українському інтернет-магазині відмовилися обслуговувати освітнього омбудсмена держмовою
Керівник колл-центру одного з українських онлайн-магазинів техніки відмовився обслуговувати клієнта державною мовою.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, який здійснював покупку у цій компанії.
За словами омбудсмена, співробітник магазину, який представився як Олег, "взагалі заявив, що української мови не знає і спілкуватися нею принципово не стане".
Крім того, Горбачов поскаржився, що цей же магазин відмовився продавати товар за ціною, оголошеною на сайті. Це грубе порушення законів "Про захист прав споживачів" і "Про рекламу".
"Абсолютне хамське спілкування з клієнтом, небажання слухати і спроби "заткнути рот", – розповів про досвід спілкування з працівниками магазину Горбачов.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Із 16 січня набирає чинності стаття 30 Закону 2704-VIII, згідно з якою всі установи надання послуг повинні використовувати виключно українську мову, незалежно від форм власності. Обслуговування іншою мовою допускається тільки на прохання клієнта.
Також новий закон зобов'язує підтверджувати своє знання української. Іспит складатимуть претенденти на державну службу: мери, міністри, чиновники, голови адміністрацій, працівники держпідприємств, співробітники прокуратури, а також іноземці, які планують отримати громадянство України.
Тест складатиметься з усної та письмової частин, а також матиме різні рівні складності.