В українському інтернет-магазині відмовилися обслуговувати освітнього омбудсмена держмовою

Дар'я Дурова Суспільство 00:32, 6.01.2021

Керівник колл-центру одного з українських онлайн-магазинів техніки відмовився обслуговувати клієнта державною мовою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, який здійснював покупку у цій компанії.

За словами омбудсмена, співробітник магазину, який представився як Олег, "взагалі заявив, що української мови не знає і спілкуватися нею принципово не стане".

Крім того, Горбачов поскаржився, що цей же магазин відмовився продавати товар за ціною, оголошеною на сайті. Це грубе порушення законів "Про захист прав споживачів" і "Про рекламу".

"Абсолютне хамське спілкування з клієнтом, небажання слухати і спроби "заткнути рот", – розповів про досвід спілкування з працівниками магазину Горбачов.

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Скриншот
Скриншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Із 16 січня набирає чинності стаття 30 Закону 2704-VIII, згідно з якою всі установи надання послуг повинні використовувати виключно українську мову, незалежно від форм власності. Обслуговування іншою мовою допускається тільки на прохання клієнта.

  • Також новий закон зобов'язує підтверджувати своє знання української. Іспит складатимуть претенденти на державну службу: мери, міністри, чиновники, голови адміністрацій, працівники держпідприємств, співробітники прокуратури, а також іноземці, які планують отримати громадянство України.

  • Тест складатиметься з усної та письмової частин, а також матиме різні рівні складності.

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