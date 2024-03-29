Институт нацпамяти требует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве: названа причина

В Институте национальной памяти Украины заявили, что Арка дружбы народов, которая теперь переименована в Арку свободы украинского народа в Киеве, должна быть полностью демонтирована. Там это объяснили тем, что объект является символом российской имперской политики.

Об этом говорится в выводах экспертной комиссии УИНП по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики. Как известно, Арка дружбы народов, расположенная в Крещатом парке Киева, была сооружена в 1982 году для празднования 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года.

"Размещена в Крещатом парке города Киева Арка дружбы народов, посвященная событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией (установлена в 1982 г. по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года) , относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу", – говорится в документе.

Комиссия также указала, что даже после переименования в "Арку Свободы украинского народа" монумент продолжает олицетворять советские идеологические концепции, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, в музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве планируется демонтировать все памятники и элементы советской пропаганды. Кроме того, здесь хотят провести упорядочение пространства всего Мемориального комплекса.

Как сообщал OBOZ.UA, в метро Киева наконец-то демонтировали надпись со старым названием станции метро "Площадь Украинских Героев". Ответные работы были проведены ночью.

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