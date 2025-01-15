'Инновационные щит и меч': Порошенко закупил для ВСУ партию гигантских 13-дюймовых FPV-дронов и РЭБ 'Шатро'

Петр Порошенко купил для ВСУ партию 13-дюймовых FPV-дронов, которые намного "больше и злее" тех, что его команда передавала на фронт раньше. А также пятый президент приобрел для наших бойцов комплексы РЭБ "Шатро".

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Об этом Порошенко рассказал в своем видео. Он назвал дроны "инновационными мечами" современной войны, а РЭБы – "инновационным щитом" украинских воинов.

"Современные "меч" и "щит" на войне выглядят несколько иным, потому что и война уже совсем другая. Готовим к отправке новые большие FPV размером 13 дюймов. Больше и злее тех, что передавали до сих пор. Они могут нести до 8 килограммов взрывчатки, а лететь на расстояние до 30 километров. Таковы "инновационные мечи". И это то, чем мы должны опережать россиян", – написал Порошенко.

В общей сложности пятый Президент уже передал в войска 47 104 FPV-дроны на сумму 747 733 500 грн.

"Подготовили и комплексы РЭБ "Шатро", пяти диапазонные, чтобы закрыть пикапы, экскаваторы, грузовики и блиндажи от вражеских дронов. Таков наш "инновационный щит", – объясняет Петр Порошенко.

В подразделы Сил обороны уже передали 241 комплекс РЭБ "Шатро" на сумму 46 934 750 грн.

"А сидящие на диване и ищущие цены куртка Порошенко пусть сделают хоть что-то для себя, для страны и для Победы", – резюмировал лидер "Евросолидарности".