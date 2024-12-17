Информационная безопасность – это ключ к нашей устойчивости, – Николай Княжицкий

Во время круглого стола "Новый этап войны с Россией: в поисках гарантий безопасности для Украины. Внутренний План устойчивости", член наблюдательного совета Консорциума оборонной информации и народный депутат Украины Николай Княжицкий отметил важность информационной безопасности для укрепления обороноспособности страны.

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Княжицкий подчеркнул, что информационная безопасность является неотъемлемой частью современной войны. Россия использует социальные сети и дезинформационные кампании для подрыва доверия к украинским институтам и создания хаоса в обществе: "Мы видели пример Румынии, где российские боты через социальные сети подняли рейтинг неизвестного политика с 1% до 6% за несколько недель, а затем – до 20 -Ты с чем-то на выборах. Это привело к попытке захвата государства, которое удалось. остановить только благодаря вмешательству Конституционного суда. Такие методы Россия может применить и против Украины", – отметил депутат.

"Информационная безопасность – это ключ к нашей устойчивости. Мы должны говорить одним профессиональным голосом, противостоять дезинформации и объединять общество вокруг общих целей – победы" – сказал народный депутат.

Одной из важнейших задач является создание прозрачных правил для деятельности социальных сетей.

"Мы должны совершенствовать законодательство, чтобы уменьшить риски манипуляций в социальных сетях. Прозрачность собственности, ограничение анонимности и предотвращение использования платформ для политических атак – это те вещи, которые уже обсуждаются в нашем комитете", – высказал мнение Николай Княжицкий как член Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политике.

По мнению Николая Княжицкого, эффективная борьба с информационными атаками возможна только при условии скоординированной работы государства, аналитических центров и гражданского общества. В частности, важно, чтобы эксперты объединяли свои усилия по борьбе с информационными атаками.

"Наши аналитики ничем не уступают западным коллегам. Но мы должны создавать собственные центры, которые будут предоставлять государственным органам четкие рекомендации. В качестве примера консорциум оборонной информации – это платформа, которая объединяет лучших экспертов Украины для борьбы с фейками и формирования стратегии информационной безопасности" ", – подчеркнул он.

Напомним, Консорциум оборонной информации – это объединение ведущих аналитиков из украинских и международных исследовательских центров:

– Национального института стратегических исследований,

– Информационно-консалтинговой компании Defense Express,

– Центра исследований армии, конверсии и разоружения,

– New Geopolitics Research Network и другие.

Специалисты безопасности и обороны готовят аналитические справки для нужд обороны страны. Это возможность для государства получать выводы независимых экспертов и консультироваться с ведущими аналитиками. Княжицкий является членом наблюдательного совета Консорциума.