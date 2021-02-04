Инфекционист: Украину ждет еще несколько волн COVID-19, следующая ударит по молодежи

Украину ждет еще не одна волна эпидемии коронавируса. Новый всплеск начнется уже весной и ударит в первую очередь по молодежи. Тем не менее, коронакризис может быть преодолен до конца текущего года.

Все три вида тестов на COVID-19, используемые сейчас в Европе, актуальны не только для "старого" коронавируса, но и для новых штаммов. Однако, к сожалению, 90% всех тестов на украинском рынке – китайского производства, они хуже "чувствуют" инфекцию.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

– Мы видим оптимизм в ВОЗ, министр Степанов также говорит, что красных зон сейчас в стране нет. И видим статистику, насколько она отличается от конца 2020 года. Каких ограничений ждать и к чему в целом готовиться? Это уже выход из коронакризиса?

– К сожалению, с появлением новых мутантных штаммов у нас будет несколько волн повышения и снижения заболеваемости. Напомню, что мутации будут возникать в течение года в разных частях мира.

Мы уже слышим о южно-африканском штамме, об азиатском, об американском штамме и так далее. Эти сообщения будут поступать постоянно. Однако такого кризиса, как был по состоянию на март 2020 года, я думаю, уже не будет, потому что мы в значительной степени информационно уже готовы и технологически более обеспечены, чем были раньше.

Что касается развития эпидемического процесса, то будет несколько волн повышения и снижения заболеваемости. Сейчас мы идем на снижение заболеваемости, но, к сожалению, должен сказать, что, скорее всего в марте, до начала весны, у нас опять будет рост числа инфицированных. Это будет связано с той волной, которая больше захватит молодых людей.

От мутаций будет зависеть, насколько тяжело будут болеть люди. Те страны, которые прививаются, имеют огромное преимущество, поскольку они защищают свои группы риска.

Я бы хотел призвать, в первую очередь, к спокойствию и к правильному поведению, о котором все мы очень хорошо знаем.

– Вы сказали, будет вторая волна. Но почему именно молодежь?

– Потому что более активными людьми как в профессиональном плане, так и в плане коммуникаций, контактов является молодежь. Мы должны учитывать психологические особенности 2020 года, которые привели к тому, что огромное количество людей отказалось от путешествий сознательно или бессознательно в связи с тем, что не было перелетов.

Мы будем видеть, как мир потихоньку возвращается к привычной жизни. Но Украина отстает в вакцинации, отстает в средствах профилактики коронавирусной инфекции, у нас, скорее всего, будет несколько волн.

Это связано с коллективным иммунитетом, который будет формироваться постепенно. То есть у нас будет несколько волн заболеваемости, и в конце 2021 – в начале 2022 года, скорее всего, сможем говорить об окончании активной фазы коронавирусного кризиса.

Но при одном условии – если не возникнет такой мутации, к которой мы не готовы или которую не предвидим.

– Те тесты, которые используются сейчас, – насколько они точны с точки зрения различных мутаций коронавируса?

– Если речь идет о ПЦР-тестировании, то оно ловит саму РНК, независимо от того, мутированная она или нет. Этот тест на первом месте по чувствительности.

Если мы говорим об антиген-тесте, который делается из носа и который достаточно распространен в Украине, то он также ловит даже мутировавшие штаммы. Потому что выявляется так называемый вирусный белок. То есть мы обнаруживаем компоненты вируса на слизистой оболочке. Его чувствительность несколько меньше, чем ПЦР-тестирования, но все равно он достаточно достоверен.

И на третьем месте тест на антитела, который, по сути, является ретроспективным анализом, когда мы получаем информацию на 7-й – 10-й день заболевания. И это для нас, врачей, довольно часто не очень актуально.

Пока все эти тесты являются абсолютно актуальными, чувствительными. Их можно использовать.

– А по поводу стран происхождения этих тестов? Есть ли разница в качестве и в эффективности?

– По моим наблюдениям, наиболее эффективны тесты европейских производителей, которые делают их, в первую очередь, для своих нужд, а уже избыток продают за границу. Но, к сожалению, 90% всех тестов на украинском рынке китайского производства. Их чувствительность несколько хуже в связи с тем, что расходные материалы и пластик немного худшего качества. Увеличивается количество технологических ошибок на этапе выполнения, там, где есть человеческий фактор.

Но я думаю, что через месяц-два все наши медицинские работники хорошо научатся работать с ними, ошибок будет гораздо меньше, а достоверности больше.

– А теперь о вакцинах. Насколько это может стать панацеей? Звучат прогнозы, что вакцинироваться от коронавируса придется чуть ли не ежегодно или каждые полгода.

– Нет, каждые полгода, скорее всего, нет. Мой прогноз – раз в два года, в зависимости от количества мутаций, которые будут возникать.

Напомню, что от гриппа мы вакцинируемся ежегодно. Возможно, такая же ситуация вначале будет и с коронавирусной инфекцией. Однако думаю, что у нас появятся очень качественные вакцинные препараты на конец 2021 года, так как ученые учтут все особенности как мутаций, так и белковой структуры вируса для того, чтобы выработать наилучший механизм.

У нас есть РНК-содержащие вакцины и белково-содержащие вакцины, ослабленные и неослабленные. Наиболее дорогие вакцины требуют больших логистических издержек в связи с тем, что используется температура -70 градусов.

Однако я хочу сказать, что какая бы вакцина ни появилась, мы должны учитывать, что статистически как в мире, так и в Украине большое количество населения, почти 50%, даже бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции не готово и не будет.

Некоторые европейские страны и Америка пошли другим путем. Сотрудник, работающий на предприятии, обязан вакцинироваться. Если он не вакцинируется, его увольняют. Это является условием трудового договора.

Не знаю, как будет в Украине, у нас нет вакцины. Если бы была, мы бы уже могли какие-то алгоритмы наработать.

– Как думаете, не получится ли так, что с такими дозами вакцины, которые мы будем получать, первый вакцинированный в Украине, который появится в ближайшее время, фактически встретит на вакцинации последнего вакцинированного, когда пройдет календарный год или, возможно, даже два?

– Я не думаю. Полагаю, что в Украине появится много вакцинных препаратов других производителей. В мире существует около десяти вакцин на разных стадиях испытания.

Наш народ настолько эффективно находит различные способы спасения, что мы однозначно будем вакцинированы. Кто за собственные средства, кто за государственные, кто за корпоративные.

Хотел бы призвать не надеяться исключительно на вакцинацию. Не отказываться, если вы действительно в группе риска. Пожалуйста, делайте прививки, какие бы вам ни предлагали, потому что хуже от этого сто процентов не будет.

– Если больше половины населения откажется от прививки, когда мы сможем говорить о коллективном иммунитете?

– Мы должны понимать, что прививка будет проходить в два этапа. Это должно иметь определенную цикличность в плане лет. То есть, скорее всего, не одна прививка на всю жизнь.

Но в плане прививок я оптимист и считаю, что дальше будет только лучше.