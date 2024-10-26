Имущество руководителей МСЭК конфисковать невозможно: глава НАПК объяснил, что им грозит

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что конфисковать имущество руководителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) невозможно. По действующему законодательству ответственность для руководителей МСЭК предусмотрена только за невнесение всех доходов в декларацию.

Видео дня

В то же время, конфискация необоснованных активов законом не предусмотрена. Об этом заявил глава НАПК Виктор Павлущик во время телемарафона.

"В соответствии с действующим законодательством, представителей МСЭК можно привлечь к ответственности только за недостоверное декларирование. Есть еще два других элемента – это незаконное обогащение и необоснованные активы как элементы финансового контроля", – сказал он.

Чтобы привлечь руководителей МСЭК к ответственности за незаконное обогащение и необоснованные активы, необходимо внести соответствующие изменения в Уголовный и Гражданский процессуальный кодекс, над чем НАПК уже работает, отметил Павлущик. Он также добавил, что до 2023 года работники МСЭК вообще не подавали деклараций об имуществе и доходах.

"Все что касается состояния и активов представителей МСЭК, то они стали декларантами только в 2023 году. То есть раньше они не подавали декларации и не проверялись НАПК", – сказал Павлущик.

Он отметил, что в этом году НАПК начало полные проверки первых семи деклараций работников МСЭК, из которых три уже завершены.

Следует добавить, что статья 366-2 УКУ "Декларирование недостоверной информации" предусматривает штраф от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов, либо общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет с возможностью лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

В то же время Статья 368-5 УКУ "Незаконное обогащение" предусматривает более суровое наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность сроком до трех лет.

Кроме того, активы декларанта, признанные необоснованными, могут быть конфискованы судом и направлены в государственный бюджет по гражданскому правовому механизму конфискации на основании иска прокурора САП, как пояснили в НАПК.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее правоохранители разоблачили в коррупции главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, находящегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины. Дома и в кабинетах во время обысков нашли наличные деньги в разных валютах на $6 млн. 7 октября Татьяне Крупи суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения 500 млн грн залогов. Позже ее дело передали в НАБУ.

– Также выяснилось, что Крупа "поставила" инвалидность II группы почти всем прокурорам Хмельницкой области. Это дает им право на государственную пенсию – иногда сотни тысяч гривен в год. Журналисты предполагают, что правоохранительные органы Хмельницкой области знали о масштабной коррупционной схеме.

– Президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в медико-социальных экспертных комиссиях, заявив, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений". Он подчеркнул, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не нужно".

– До конца 2024 года МСЭК должны быть ликвидированы. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, после чего указ подписал президент Владимир Зеленский.

– Кроме того, из-за этого скандала генеральный прокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.

– Недавно стало известно, что центральная МСЭК оставила в силе почти 17 тысяч решений по предоставлению инвалидностей, направленных на проверку в рамках расследования уголовных дел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!