Impact Hub и Payoneer объединяют усилия для поддержки предпринимателей по всей Европе

Payoneer (NASDAQ: PAYO), финансовая технологическая компания, помогающая малому и среднему бизнесу (МПБ) осуществлять транзакции и расти на глобальном уровне, и Impact Hub, известная глобальная сеть, способствующая развитию перспективных бизнесов, объявляют о запуске платформы Community for International Growth. Эта инициатива предоставляет украинским предпринимателям доступ к ресурсам, инструментам и опытному европейскому сообществу для поддержки их выхода на международные рынки.

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При поддержке Payoneer Foundation, благотворительного фонда Payoneer, платформа открывает бесплатный доступ к эксклюзивным учебным материалам, статьям, онлайн-курсам и мощной сети профессионалов со всей Европы. Платформа призвана обучать и объединять предпринимателей из Украины и других стран, способствуя их развитию и международному сотрудничеству. Хотя физический офис Impact Hub находится в Белграде (Сербия), украинские пользователи могут приобщаться к ресурсам платформы удаленно или через локальные нетворкинговые мероприятия, преодолевая границы и объединяя профессионалов-единомышленников.

Платформа открыта для фрилансеров, индивидуальных предпринимателей, женщин-основательниц, стартапов и МПБ из разных отраслей. Она предлагает персонализированные инсайты, менторство и практические знания для овладения необходимыми бизнес-навыками. Основные направления включают в себя:

Женщины в бизнесе / Женщины-предприниматели

Основы успешного ведения бизнеса

Эффективный маркетинг

Мастерство продаж

Рост и масштабирование бизнеса

Технологии, искусственный интеллект и инновации

"Наша миссия в Payoneer – преодолевать барьеры для МПБ и профессионалов, – говорит Любовь Данилина, генеральный директор Payoneer в Украине. – Сотрудничество с Impact Hub является свидетельством нашего стремления предоставлять компаниям и частным лицам инструменты, способствующие их росту, устойчивости и успеху на постоянно меняющемся глобальном рынке".

"Миссия Impact Hub состоит в создании долговременного международного влияния через образование и нетворкинг, – добавила Гайя Монтелатичи, соучредительница и руководительница программ Impact Hub в Белграде. – Сотрудничая с Payoneer, мы даем возможность украинским предпринимателям приобщиться к европейскому сообществу новаторов, получить доступ к передовым идеям и получить навыки, необходимые для масштабирования своего бизнеса на международном уровне".

Регистрация открыта! Доступ к платформе бесплатный и ограничен для первых 10 000 участников. Не упустите возможность совершить это трансформационное путешествие, которое поможет вашему бизнесу процветать на международном уровне.

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О Payoneer

Payoneer – это финансово-технологическая компания, предоставляющая малым и средним предприятиям мира возможности осуществлять транзакции, вести бизнес и расти на международном уровне. Payoneer был основан в 2005 году с верой в то, что талант распределяется равномерно, а возможности – нет. Наша миссия – помочь предпринимателям и бизнесам со всего мира стать частью стремительно растущей глобальной цифровой экономики и достигать в ней успеха. С момента основания мы создали глобальную финансовую инфраструктуру, устраняющую барьеры и упрощающую международную торговлю. Мы помогаем миллионам малых и средних предприятий, особенно на развивающихся рынках, присоединяться к мировой экономике, осуществлять платежи и получать средства, управлять средствами в разных валютах и развивать свой бизнес.