Иммунитет к COVID-19 держится долго, – австрийские ученые

У людей, которые переболели коронавирусом, иммунитет против него сохраняется на протяжении длительного времени.

Это установили ученые из Медицинского университета Инсбрука (Австрия), сообщает Euronews. Их выводы базировались на наблюдении за жителями горнолыжного курорта Ишгль, который стал одним из главных очагов пандемии в Европе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Людей обследовали в апреле, а затем в ноябре. Спустя восемь месяцев большинство из них оставались невосприимчивыми к коронавирусу.

"Мы использовали несколько различных процедур тестирования на антитела, чтобы получить максимально достоверные результаты. Выяснилось, что у 90% людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70% респондентов, у которых мы обследовали клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность", – сказал руководитель исследования Вегенер Борена.

Исходя из результатов, ученые сделали вывод, что формирование коллективного иммунитета и возвращение человечества к привычному формату жизни может произойти гораздо быстрее, чем прогнозировалось. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких важнейших нюансов.

"При социальном дистанцировании, при некоторых мерах, которые не вредят человеку, и при вакцинации 40-50% населения, вернуться к в некотором роде нормальной повседневной жизни реально. Если случай Ишгля можно экстраполировать, применять в более широком масштабе", – отметила директор Института вирусологии в Медуниверситете Инсбрука Доротея фон Лаер.

По ее словам, доказательством этого является тот факт, что в Ишгле вторая волна пандемии была не такой мощной, как в остальных регионах Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании нашли новый вариант коронавируса с мутациями, которые позволяют ему уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатывающихся человеческим организмом.

А в Финляндии ученые выявили штамм коронавируса, который не всегда определяется ПЦР-тестами. Он имеет признаки британской и южноафриканской мутаций.