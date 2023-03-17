Имеют ли право работники отказаться от работы во время воздушной тревоги: объяснение омбудсмена

В Украине ежедневно по нескольку раз звучит воздушная тревога, во время которой закрываются все учреждения, заведения, магазины. Однако часто работники продолжают работать за закрытыми дверьми. Тем не менее работодатель не имеет права требовать выполнять работу, которая угрожает жизни работников.

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О том, имеют ли сотрудники право отказаться выполнять свою работу после оповещения об опасности, объяснил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

По его словам, непосредственно в трудовом законодательстве нет нормы по запрету работать во время воздушной тревоги, а также не прописана ответственность работодателя за пренебрежение правилами гражданской защиты.

Однако функцией государства является защита населения, территорий и имущества от чрезвычайных ситуаций, в частности, военного характера, она обеспечивается мерами гражданской защиты.

Для осуществления функций гражданской защиты государство привлекает материально-технические ресурсы всех уровней. Поэтому работодатель обязан обеспечивать защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге.

Согласно Кодексу законов о труде Украины, на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда. Обеспечить их должен работодатель кроме случаев, когда с работником заключен трудовой договор о дистанционной работе.

" Работодатель не имеет права требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда", – подчеркнул Лубинец.

В свою очередь работник же имеет право отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или окружающих его людей и окружающей среды.

Работодатель не должен пренебрегать правилами гражданской защиты. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность, в частности, за такие преступления, как: нарушение требований об охране труда, нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, служебная халатность.

"Таким образом: работодатель обязан обеспечивать гражданскую защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге; работник обязан соблюдать правила гражданской защиты во время воздушной тревоги и эвакуироваться в безопасное место", – подытожил Лубинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Лубинец объяснил, почему вполне законны выдачи повесток на улице, на работе, блокпосте и в других общественных местах.

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