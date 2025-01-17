Имели необычный вид: какими были вентиляторы в СССР

В настоящее время трудно представить жизнь без вентилятора. Это бесхитростное устройство прочно вошло в наш быт, помогая пережить жаркие летние дни. Но каковы были вентиляторы во времена СССР, когда выбор бытовой техники был ограничен, а дизайн часто отступал на второй план?

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Советские вентиляторы, особенно предназначенные для домашнего использования, имели довольно простой и лаконичный дизайн. Наиболее распространены были настольные модели с металлическим корпусом и открытыми лопастями.

Такие вентиляторы были не только средством охлаждения, но и своеобразным элементом интерьера, хотя и не всегда эстетичным.

Интересно, что напольные вентиляторы в СССР были скорее редкостью и чаще встречались в общественных местах, таких как парикмахерские. Их дизайн тоже отличался от современных моделей. Лопасти этих вентиляторов часто были изготовлены из резины и не имели защитных решеток, что сегодня считается опасным.

Тепловентиляторы в советское время использовались не только для обогрева помещения, но и для других целей. К примеру, их часто использовали для сушки одежды или волос. Некоторые люди даже умудрялись делать себе тепловой массаж лица с помощью теплого воздуха, выходящего из вентилятора.

Сегодня выбор вентиляторов на рынке просто поражает. Разнообразие моделей, функций и дизайнов позволяет каждому выбрать устройство по своим вкусам и потребностям. Однако вспоминая советские вентиляторы, нельзя не улыбнуться, ведь они были не просто бытовыми приборами, а настоящим символом своей эпохи.

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