Имеет ли право работодатель требовать документы о военном учете во время мобилизации в Украине: ответ адвоката

Согласно новых правил воинского учета в Украине (постановление Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов") на работодателей была возложена обязанность проверять у граждан нашей страны наличия военно-учетного документа при принятии на работу или обучение. Это прописано в пункте документа №34.

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Юридические аспекты вопроса объяснил адвокат Богдан Пересада в комментарии ZN.UA. Эксперт сообщил, что по закону с целью ведения персонального воинского учета государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют:

– проверку у граждан Украины при принятии на работу (обучение) наличия военно-учетного документа (или отражения этой информации в приложении "Дія"). Принять на работу или обучение можно только после того, как гражданин стал на воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП или бывшие военкоматы), либо в органах СБУ или подразделениях Службы внешней разведки;

– доведение до призывников, военнообязанных и резервистов правил воинского учета под личную подпись (при принятии на работу или обучение);

– отправку в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения (отчисления из учебного заведения) в ТЦК и СП, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки сообщений о изменение учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов;

– оповещения по требованию территориальных центров комплектования и соцподдержки, органов СБУ, подразделений СВР призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в военкомат и обеспечение их своевременного прибытия;

– представление в соответствующие ведомства по их требованию сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, персональный воинский учет которых они ведут;

– проведение соответствующей разъяснительной работы среди призывников, военнообязанных и резервистов по выполнению правил воинского учета;

– обеспечение полноты и достоверности учетных данных;

– взаимодействие с соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, органами СБУ, подразделениями СВР относительно сроков и способов сверки данных списков персонального воинского учета, внесения изменений в них, а также оповещения призывников, военнообязанных и резервистов;

– периодическую сверку списков персонального воинского учета (не реже одного раза в год) с записями в их военно-учетных документах;

– внесение в пятидневный срок со дня представления соответствующих документов (в том числе электронных) изменений в списки персонального воинского учета о фамилии, имени и отчеству (при наличии), реквизитах паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу, адресе задекларированного/зарегистрированного места жительства, адресе места фактического проживания, семейном положении, образовании, месте работы и должности;

– составление и представление ежегодно до 1 декабря в соответствующие ведомства списков граждан, подлежащих приписке к призывным участкам;

– прием от призывников, военнообязанных и резервистов под расписку в бланках расписок их военно-учетных документов для представления таких документов в районные (городские) ТЦК и СП (либо в органы СБУ, СВР) с целью их сверки с учетными данными, а также оформление бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени;

– оформление документов, необходимых для бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени;

– постоянный контроль за исполнением должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций требований Порядка, а призывниками, военнообязанными и резервистами – правил воинского учета;

– постоянное информирование соответствующих районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки о должностных лицах органов государственной власти или местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, нарушающих требования Порядка, а также о призывниках, военнообязанных, резервистах, нарушающих правила военного учета, для привлечения их к ответственности по закону;

– ведение и хранение журнала учета результатов проверки.

Адвокат отметил: по сути, вся информация, которую может спросить сейчас работодатель, предусмотрена Порядком как таковая, какую он должен иметь. На ее основе работодатель должен вести списки персонального военного учета на предприятии.

При этом Богдан Пересада считает, что формально у работодателя есть право просить предоставить соответствующую информацию у уже работающего человека, но уволить с работы, по его мнению, нельзя, если лицо не предоставит такие сведения или предоставит в неполном объеме.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее наше издание собрало разъяснение командования о том, в каком случае мобилизованные сразу идут на войну, а кто должен пройти обучение.

– Повестки потенциальным призывникам в Украине могут быть вручены в любом месте, не запрещенном законодательством.

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