Кого сразу отправляют на фронт во время мобилизации в Украине, а кто проходит обучение: разъяснение
В Украине уже почти год длятся военное положение и мобилизация, которой подлежат мужчины от 18 до 60 лет, способные по состоянию здоровья нести службу. В отдельных случаях призывников отправляют сразу на фронт, а некоторые перед этим проходят обучение.
OBOZREVATEL собрал разъяснение командования о том, в каком случае мобилизованные сразу идут на войну, а кто должен учиться. Также рассказываем, кого призывают в первую очередь.
Как проходит всеобщая мобилизация в 2023 году?
В стране не урегулирован закон, где Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП или бывшие военкоматы) могут выдавать повестки мужчинам в публичных местах. Они производят обновление баз с данными военнообязанных, призывников и резервистов и определяют состояние их здоровья.
Мобилизация началась 24 февраля прошлого года и постоянно продолжается. А в начале этого года президент Владимир Зеленский дал военному руководству поручение создать резервы личного состава.
"В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе" – пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.
Кого призывают в первую очередь?
По закону призыва подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку или освобождение от службы.
"Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь, мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям", – уточнил Горбач.
В статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, кто имеет право на отсрочку. Не мобилизуют во время войны украинцев по следующим категориям:
– по семейным обстоятельствам;
– по состоянию здоровья;
– по профессиональной деятельности;
– для получения образования, преподавания или занятия наукой.
В отношении каждой категории законом расписано, какие лица и по каким критериям не подлежат призыву имеют ли право на отсрочку.
Кого отправляют на фронт, а кто проходит обучение?
Поскольку в Украине мобилизуют мужчин, чьи специальности сейчас нужны, это могут быть лица без военного опыта, предупредили в командовании.
В частности, на фронт отправляют:
– мужчин с опытом военной службы;
– мужчин с непродолжительным перерывом в прохождении службы.
В других случаях мобилизованных отправят в учебные центры, откуда их направят на конкретные должности уже в армии.
"Личный состав, ранее не проходивший службы, призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности. Граждане, мобилизуемые с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в ее прохождении, могут отправляться сразу в боевые воинские части", – объяснил полковник Роман Горбач.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменились правила воинского учета в 2023 году. Что нового в вопросах его проведения и как это повлияет на украинцев, – читайте в материале.
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