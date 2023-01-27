Кого сразу отправляют на фронт во время мобилизации в Украине, а кто проходит обучение: разъяснение

В Украине уже почти год длятся военное положение и мобилизация, которой подлежат мужчины от 18 до 60 лет, способные по состоянию здоровья нести службу. В отдельных случаях призывников отправляют сразу на фронт, а некоторые перед этим проходят обучение.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал разъяснение командования о том, в каком случае мобилизованные сразу идут на войну, а кто должен учиться. Также рассказываем, кого призывают в первую очередь.

Как проходит всеобщая мобилизация в 2023 году?

В стране не урегулирован закон, где Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП или бывшие военкоматы) могут выдавать повестки мужчинам в публичных местах. Они производят обновление баз с данными военнообязанных, призывников и резервистов и определяют состояние их здоровья.

Мобилизация началась 24 февраля прошлого года и постоянно продолжается. А в начале этого года президент Владимир Зеленский дал военному руководству поручение создать резервы личного состава.

"В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе" – пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

Кого призывают в первую очередь?

По закону призыва подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку или освобождение от службы.

"Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь, мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям", – уточнил Горбач.

В статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, кто имеет право на отсрочку. Не мобилизуют во время войны украинцев по следующим категориям:

– по семейным обстоятельствам;

– по состоянию здоровья;

– по профессиональной деятельности;

– для получения образования, преподавания или занятия наукой.

В отношении каждой категории законом расписано, какие лица и по каким критериям не подлежат призыву имеют ли право на отсрочку.

Кого отправляют на фронт, а кто проходит обучение?

Поскольку в Украине мобилизуют мужчин, чьи специальности сейчас нужны, это могут быть лица без военного опыта, предупредили в командовании.

В частности, на фронт отправляют:

– мужчин с опытом военной службы;

– мужчин с непродолжительным перерывом в прохождении службы.

В других случаях мобилизованных отправят в учебные центры, откуда их направят на конкретные должности уже в армии.

"Личный состав, ранее не проходивший службы, призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности. Граждане, мобилизуемые с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в ее прохождении, могут отправляться сразу в боевые воинские части", – объяснил полковник Роман Горбач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменились правила воинского учета в 2023 году. Что нового в вопросах его проведения и как это повлияет на украинцев, – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!