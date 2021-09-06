Илон Маск встретился с внуком и правнуком Сергея Королева и провел экскурсию по SpaceX. Фото

Инженер и предприниматель, глава компаний Tesla и Space X встретился с внуком и правнуком советского ученого Сергея Королева. Он был конструктором ракетно-космических систем.

Встреча прошла в субботу, 4 сентября, сообщили на странице Национального музея космонавтики имени Сергея Павловича Королева в Facebook. Андрей и Павел (внук и правнук) поделились своими впечатлениями в социальной сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Андрей Королев поблагодарил Маска за приглашение и гостеприимство. Он рассказал, что личная встреча с изобретателем длилась почти час. Его команда устроила экскурсию по SpaceX. По словам внука известного ученого, им показали как в компании складывают двигатели, ракеты и корабль CrewDragon.

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"Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!" – говорится в публикации.

Сергей Павлович Королев (1907-1966) – советский ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, главный конструктор первых ракет-носителей, искусственных спутников Земли, пилотируемых космических кораблей, основоположник практической космонавтики, академик АН СССР.

Под его руководством были созданы геофизические и баллистические ракеты, запущены первые в мире межконтинентальная баллистическая ракета, ракета-носитель "Восток" и ее модификации. Кроме того, были совершенны полеты космических кораблей, в частности, впервые в истории пилотируемых человеком и с выходом человека в открытый космос.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, компания Илона Маска Tesla разрабатывает человекоподобного робота Tesla Bot. Действующий прототип должны показать в 2022 году.