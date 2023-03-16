Идентифицирован уроженец Украины, воюющий на стороне армии Путина: вблизи Мариуполя до сих пор живут его бабушка и дедушка. Фото

Расследователи проекта "OSINT Бджоли" установили личность уроженца Украины, воюющего на стороне российских окупантов. Им оказался ефрейтор Псковской десантной дивизии, наводчик-оператор танка Богдан Шароварин.

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Примечательно, что вблизи Мариуполя все еще живут его бабушка и дедушка. Об этом сообщает Telegram-канал "OSINT Бджоли".

Отмечается, что Шароварин участвовал в боевых действиях в Чернобыле, Буче, Ирпене, Изюме и Попасной.

"Уроженец Мариуполя. Вблизи этого города до сих пор живут его бабушка и дедушка, но это не мешает отбросу убивать украинцев и разрушать свою родину", – отметили расследователи.

Известно, что за участие в геноциде украинского народа оккупант награжден несколькими медалями.

Полные данные военной путинской армии: Шароварин Богдан Романович 27.07.2000. Адрес регистрации Брянская обл., Трубчевский р-н, г. Трубчевск, ул. Лесная, д. 20, кв. 1. Сейчас живет в Москве, работает риэлтором.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследователи идентифицировали личность оккупанта-танкиста, ранее служившего в Росгвардии. Максим Зайцев – также родом из Брянской области РФ. Он был на заработках в Восточной Сибири, но впоследствии, по-видимому, решил, что на убийствах украинцев забиться легче.

Расследователи InformNapalm также установили личность 22-летнего оккупанта, направляющего огонь врага по позициям Вооруженных сил Украины. Наводчик-оператор Иван Быков в соцсетях хвастается службой в армии агрессора.