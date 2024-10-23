'Хотим, чтобы Украина скорее победила': дети из села в Прикарпатье собирают средства для ВСУ. Видео

В селе Спас Коломыйского района Ивано-Франковской области дети инициировали волонтерский проект, благодаря которому удалось собрать около 50 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины. Группа двоюродных братьев – Арсен, Артур и Матвей организовали сбор средств, выходя на дороги, останавливая автомобили и предлагая водителям конфеты в обмен на благотворительные взносы.

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Об этом пишет "Галка". Дети самостоятельно обустроили свое волонтерское место в центре села, украсив его национальным флагом.

Мама одного из ребят Ольга Тимофеев рассказывает, что инициатива возникла после того, как дети увидели, как местные взрослые помогают военным. Они также вдохновились примером других детей, волонтеров по телевизору.

Обычно во время каждой акции они собирают не менее двух тысяч гривен. Ольга подчеркивает, что дети должны понимать серьезность ситуации в стране и свою роль в помощи.

"Детки должны понимать, что у нас в стране война, и сейчас нужно помогать - кто как может", - добавила женщина.

Десятилетний Арсен объясняет, почему решил волонтерить: потому что хочет, чтобы война закончилась быстрее.

"Я хочу, чтобы, скорее, Украина победила и чтобы все было хорошо. Чтобы все военные вернулись домой", - говорит виню

Мальчик призывает других детей приобщаться к помощи, например, рисуя рисунки или изготовляя свечи.

"Я чувствую, что если я буду этим заниматься и если все будут привлекаться к помощи, то скоро будет победа. Хочу, чтобы люди делали все, что могут, - добавил Артур Яремийчук.

Собранные деньги дети передают старости села Ульяни Пигуляк, которая распределяет их на нужды военных.

"Юные волонтеры за этот год собрали 18 тысяч гривен. У нас из села в ВСУ более 30 человек – мы с ними контактируем и закупаем им все необходимое. Денежные средства направляем на авто для одного из наших Защитников. Кстати, только наше село Спас с начала полномасштабного вторжения закупило уже 15 авто", – рассказала Пигуляк.

Дети также получают памятные шевроны от военных.

Напомним, с начала полномасштабной войны большинство украинцев пытаются всеми силами помогать нашей армии, чтобы приблизить победу над российским агрессором. Часто люди отдают последние сбережения ради того, чтобы помочь защитникам приобрести необходимое оборудование, транспорт или технику. Кроме того, нередко волонтерами становятся дети, и, несмотря на свой возраст, собирают миллионы гривен для ВСУ.

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