"Хотели на Украину, а пошли на***": в сети показали, как "приветствуют" в Одессе оккупантов. Фото

Одесса готовится к возможному нападению России не только создавая блок-посты, защищая здания и памятники, но и размещая "приветы" оккупантам на улицах. В городе появилось множество патриотических баннеров и надписей, показывающих: солдатам стране-агрессора здесь не рады.

Один из таких билбордов: "Хотели на Украину, а пошли на***". Соответствующими фотографиями из Одессы поделилась в Facebook журналистка Зоя Казанжи, а также ее подписчики.

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На другом рекламном щите размещена надпись: "Не возжелай страны ближнего своего, и свободы его, и сала его, и Крыма его – и не застрянут у тебя в ж**е вилы его!".

Кроме того, на одесских улочках можно встретить знаменитую фразу защитника острова Змеиный: "Русский военный корабль, иди нах**!".

Как писал OBOZREVATEL, 10 марта стало известно: корабли Черноморского флота РФ отошли от Одессы во временно оккупированный РФ Крым и отложили высадку десанта на побережье.

Тем временем одесситы соорудили защиту вокруг знаменитого памятника Дюку. В городе готовятся к очередной атаке врага.

Глава Одесского городского совета Геннадий Труханов обратился к жителям города, заверив: военные и добробаты территориальной обороны будут стоять насмерть, чтобы защитить Жемчужину у моря, и не сдадут ее оккупантам из России.

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