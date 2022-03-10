Российские корабли отошли от Одессы в Крым: высадку десанта оккупанты решили отложить, – Братчук
Корабли Черноморского флота РФ отошли от Одессы в оккупированный Крым и отложили высадку десанта на побережье.
Об этом сообщается в Telegram-канале Вооруженных сил Украины. Там отметили, что российское командование приняло решение об отступлении, так как понимает, "чем все это закончится".
"Черноморские эскадры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав, и пока не намерены высаживать морской десант на наше побережье, потому что знают, чем это закончится", – заявил представитель Оперативного штаба Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук.
Он добавил, что в целом на южном направлении "врага удерживают на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог, Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области".
Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к жителям города. Он заверил, что военные и добробаты территориальной обороны будут стоять насмерть, чтобы защитить "жемчужину у моря" и не сдадут ее оккупантам из России.
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