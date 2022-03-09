В Одессе спасают от возможных бомбежек один из символов города – памятник Дюку. Фото

Одесситы начали сооружать защиту вокруг знаменитого памятника Дюку в центре Одессы. В городе готовятся к очередной атаке врага.

Об этом сообщает Думская.

"Одесситы защищают символ города от возможной атаки русских нацистов. Коммунальщики блокируют памятник Дюку мешками с песком, ведь от оккупанта можно ожидать чего угодно", - гласит сообщение.

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Памятник Дюку является символом Одессы. Он возведен в честь одного из первых руководителей города герцога де Ришелье, который управлял Одессой в течение 11 лет и сделал многое для ее процветания.

Об сооружении одесситами защиты для памятника Екатерине Второй, которую российская пропаганда "назначила" основательницей Одессы, хотя за несколько столетий до нее здесь уже существовала крепость Хаджибей - не сообщается

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли гражданские суда в Черном море: одно пошло ко дну, еще на одном продолжается пожар.