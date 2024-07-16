Хотел добраться до Молдовы: пограничники спасли мужчину, который едва не утонул в Днестре. Видео

Сотрудники пограничной службы спасли мужчину, который пытался попасть на территорию Молдовы. Мужчина выбрал опасный путь для своего "путешествия" через реку Днестр.

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На нарушителя составили административный протокол. Об этом сообщили в ГПСУ.

По информации государственной пограничной службы Украины, 32-летний мужчина не рассчитал свои силы, когда в Винницкой области пытался через реку добраться до Молдовы.

В ведомстве отметили, что нарушитель старт взял отличный, но, попав в стремительное течение, начал тонуть. Пограничникам Могилев-Подольского отряда пришлось оперативно – скоростным катером – его из воды вытаскивать.

После оказания необходимой помощи на нарушителя составлен админпротокол. Также в ГПСУ добавили, что при мужчине были все его документы, он примотал их к телу пленкой.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Тису уже прозвали "рекой смерти": с начала полномасштабного вторжения в ней утонули уже более 30 мужчин.

Ранее пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко предупреждал о коварстве Тисы. Эта река имеет стремительное течение, места, где затягивает вниз, и корни деревьев на дне.

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