''Хороший знак'': в Мариуполе раздался мощный взрыв в районе автостанции

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 4 апреля произошел мощный взрыв. Вероятно, российских захватчиков посетила очередная "бавовна".

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В частности, громко было в районе автостанции. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Сообщают о звуке взрыва в районе АС2 (перекресток Мира и Куприна). Детали выясняем", – говорится в сообщении.

Также взрыв обсуждают местные чаты. Жители Мариуполя пишут, что взрыв был такой силы, что был слышен почти во всех районах города. При этом местные считают взрывы "хорошим знаком".

Стоит отметить, что Украина готовится в ближайшие недели начать большое контрнаступление. Эта операция станет проверкой способности Вооруженных сил страны перевооружать и формировать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые давали ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях.

На Западе ожидают, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. В то же время западные союзники считают, что попытки России провести собственное наступление на украинские позиции без успеха.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают уничтожать штабы и склады с боекомплектом российских оккупантов на временно захваченных территориях нашей страны. В течение недели ВСУ ликвидировали еще восемь складов БК и семь баз захватчиков.

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