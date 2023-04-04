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"Хороший знак": в Мариуполе раздался мощный взрыв в районе автостанции

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
27,7 т.
'Хороший знак': в Мариуполе раздался мощный взрыв в районе автостанции

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 4 апреля произошел мощный взрыв. Вероятно, российских захватчиков посетила очередная "бавовна".

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В частности, громко было в районе автостанции. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Сообщают о звуке взрыва в районе АС2 (перекресток Мира и Куприна). Детали выясняем", – говорится в сообщении.

Также взрыв обсуждают местные чаты. Жители Мариуполя пишут, что взрыв был такой силы, что был слышен почти во всех районах города. При этом местные считают взрывы "хорошим знаком".

''Хороший знак'': в Мариуполе раздался мощный взрыв в районе автостанции
''Хороший знак'': в Мариуполе раздался мощный взрыв в районе автостанции
''Хороший знак'': в Мариуполе раздался мощный взрыв в районе автостанции

Стоит отметить, что Украина готовится в ближайшие недели начать большое контрнаступление. Эта операция станет проверкой способности Вооруженных сил страны перевооружать и формировать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые давали ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях.

На Западе ожидают, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. В то же время западные союзники считают, что попытки России провести собственное наступление на украинские позиции без успеха.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают уничтожать штабы и склады с боекомплектом российских оккупантов на временно захваченных территориях нашей страны. В течение недели ВСУ ликвидировали еще восемь складов БК и семь баз захватчиков.

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